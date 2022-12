Velika ispovijest Nikoline Pišek - progovorila i o pomirenju sa Mišom Grofom

Nikolina Pišek se osvrnula na odlazeću 2022. godinu i priznala koliko joj je bila teška s obzirom na sve što joj se izdešavalo.

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Za voditeljku Nikolinu Pišek 2022. godina nije bila laka budući da je ostala bez supruga Vidoja Ristovića, koji je iznenada preminuo u 44. godini, pa je nastavila dalje sama sa njihovom ćerkom. Pred kraj godine otvorila je dušu o najtežim i najbolnijim trenucima i otkrila da li se išta promijenilo u odnosu sa svekrom Mišom Grofom.

"Najveća lekcija 2022. godine je da je život pun promjena i da zbog toga ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo. Sve oko nas je na vrlo krhkim nogama. Ako si jedan dan izuzetno srećan, ne znači da se neće dogoditi nešto što će sve promijeniti i obrnuto. Promjene treba prihvatiti, jer ne znaš čemu te uče, one su jedina konstanta u našem životu. Svi smo skloni zavući se u čaure sigurnosti i odatle misliti da smo dobro, ali nismo. Kada se dogodi nešto grozno, ne znači da se neće uspjeti izboriti i nastaviti život na normalan i lijep način", izjavila je Nikolina i otkrila koliko se njen život promijenio nakon smrti supruga: "Ne postoji riječ kojom bih opisala koliko su teške te stvari koje su mi se desile. Doživjela sam užasnu medijsku hajku. Mnogi nisu imali obzira prema meni ni prema mojoj maloljetnoj ćerki. Nisu razmišljali kako je ona, kako ona to podnosi. U svemu tome je prednjačila porodica mog pokojnog supruga. Teško je bilo shvatiti to, jer sam oduvijek gledala dobro u ljudima. Polazila sam od sebe, nisam razumjela zašto bi neko meni želio činiti zlo, pogotovo neko ko mi je porodica. Najteže je što je moja ćerka u jednoj noći ostala bez doma u kojoj su sve njene stvari, bez mogućnosti da ikada više kroči tamo i uzme bilo koju dragu stvar ili igračku, ostala je bez porodice. Najviše me boli činjenica da u Beogradu od porodice nema nikoga ko joj želi dobro. Sebi sam dala riječ da ću održati odnos između dvije sestre kako znam i umijem. Međutim, niko od odraslih joj ne želi ništa dobro".

Nikolina ima dvije ćerke i samohrana je majka, budući da je prije Vidoja imala jedan brak. Ne krije koliko joj je teško da im bude i majka i otac. "Teško je, borim se. Sve mi se dogodilo preko noći. Bilo bi mi lakše da sam imala na koga da se oslonim, da sam imala period u kojem sam mogla da saberem misli. Nisam imala luksuz da mirno prođem kroz period tugovanja, istog trenutka mi je jasno bilo objašnjeno kakva je situacija. Imala sam malu ćerku zbog koje se nisam mogla prepuštati, morala sam se nastaviti boriti. Najbitnije je imati oko sebe ljude koji ti žele dobro, mene to održava u životu. Teško je, ali ujedno je i lijepo, nadživjela sam svoje najgore strahove i trudim se svom djetetu ostati dobra i nasmijana majka. Mene su mnogo osuđivali, svaki moj pokret su karakterisali kao nepoštovanje. Nije to bilo nepoštovanje, to je bio moj poriv da pokažem da nema šanse da ću da pokleknem, ma koliko ljudi meni i mojoj ćerki željeli zlo", rekla je Nikolina, pa progovorila i o sukobu sa Mišom Grofom.

"Na moju žalost, on je jedna tragična osoba. Voljela bih reći da je on od bola izgubio razum. Ne treba biti psihijatar da bi se iz njegovih javnih pojavljivanja vidjelo koliko je sve to pogrešno, devijantno i bolesno. Žao mi je što nema nikoga od bliže porodice ili prijatelja koji mu žele dobro i što ne postoji zakon koji nekoga može prisilno odvesti na liječenje, jer je to njemu potrebno. Žao mi je što će ostatak svog života provesti u dubokoj mržnji i patnji. To je put koji je odabrao, ja se njime ne bavim, njegovo postojanje registrujem kada me pitate za njega. Njime se bave institucije i nadam se da će zakon na neki način reći svoje", poručila je Nikolina i otkrila ima li šanse da se pomiri sa svekrom: "Te stvari ne zavise od mene, mislim da je to potpuno jasno. Neke stvari mogu oprostiti, ali ne mogu zaboraviti. Mogu shvatiti nečiju bol, mogu shvatiti i nečije psihičke probleme, ali ne mislim ništa više o tom pitanju".

Svim ženama koje prolaze kroz istu ili sličnu situaciju poručila je: "Ne postoji univerzalni savjet, svaka situacija i svaka bol je drugačija. Možda bih jedino mogla da poručim: 'Probajte na neki način da napravite mrežu ljudi koji će vam se naći pri ruci. Okupirajte se što više možete obavezama i crpite snagu iz svoje djece'".

Budući da je 2023. na pragu, otkrila je i šta očekuje od naredne godine: "Veselim se što su u 2023. ispred mene veliki izazovi. Zasad ne smijem otkrivati detalje toga, veselim se radu na televiziji, zahvalna sam na ljudima koje sam tamo srela. Male stvari znače puno". Voditeljka je otvoreno priznala i da je potražila pomoć psihoterapeuta u najtežim trenucima: "Odlučila sam se da potražim pomoć, ali ne mogu reći da sam naišla na osobu koja bi odgovarala mojim potrebama. Upozorila bih ljude da obrate pažnju kada su u teškim situacijama, postoji veliki broj laika i šarlatana. Kada su ljudi ranjivi, lako je manipulisati njima. Bila sam dovoljno sabrana i jaka da sam prepoznala to. Mene je održala želja i nagon da pomognem svom djetetu i da održim porodicu na okupu, da ostanem zdrave glave i da nastavim svoj život".

(MONDO/Alo)