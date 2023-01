PARKIRALA I POČELA DA URLA, KOMŠIJE SNIMALE: Marija Šerifović progovorila o SKANDALU nasred ulice

Marija Šerifović je prošle godine snimljena kako izlazi iz automobila i urla na nekoga na zadnjem sedištu

Izvor: Twitter/@joputkaso

Pjevačica Marija Šerifović prisjetila se skandala koji je napravlila prošle godine kada je urlala i lupala po kolima usred noći na putu i rekla da se veoma kaje zbog toga.

"Želim da se izvinim svim ljudima koje sam probudila one noći kada se desila 'ona situacija'. Glasna sam, iznervirala sam se. Živa sam duša, praštajte. Žao mi je što je neko pomislio da je onaj 'lagani udarac' u moj automobil izazvao prelom ruke. Kada kažem živa sam duša to nije opravdanje, to je istina da to zaista može da se desi i dešava se svakome, ali to istovremeno ne znači da to meni sme da se desi, jer ja želim da nekim mladim ljudima koji imaju u planu da koračaju ovim putem budem i primjer i uzor. Želim da vide da u svemu što radim nema ničega fejk, nema ničega plastično", rekla je Marija Šerifović i objasnila zašto je došlo do incidenta.

"Incident se desio i to nije nešto čime se ponosim. Loš trenutak, loša informacija, dešava se. Svi ljudi koji se bave javnim poslom imaju različite situacije, da ne kažem skandale, ali rekla bih da se nijedan taj skandal ne diže na taj nivo u odnosu na skandal ili skandalčiće ili priču kada je u pitanju moje ime i prezime. Zašto je tako, ne znam. U ovoj godini smo čitali svašta, razne gadosti i maltretiranja na temu mog privatnog života. Toga mi je preko glave. Čini se ogromna šteta nekim drugim ljudima i mislim da je to nedopustivo, a ipak dešava se i vjerovatno će se dešavati. Nije fer, neka idu kod nekoga drugog da mu piju krv, a ne samo meni".

Pogledajte snimak o kojem priča pjevačica:

Svijet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mjestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!

(MONDO/K1)