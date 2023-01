Pjevačica Jelena Karleuša otkrila zašto je na Instagramu objavila da se razvodi, ali i da pažljivo bira riječi kako je ne bi kontaktirao advokat Duška Tošića

Izvor: MN PRESS

Jelena Karleuša bila je gost emisije Prvi red na K1 televiziji gdje je govorila o svojoj karijeri, novim projektima i privatnom životu i otkrila da je objava da se razvodi bila "kazna".

"Duško Tošić me je iznervirao pa sam morala da ga kaznim jednim postom, ali nismo se razveli. Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina", rekla je Jelena i nastavila:

"On ne postoji bez mene. Jako lijepo sa djecom živimo i dalje u naša četiri zida. Mama i tata ne funkcionišu to je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina. Vječiti sam optimista koji se nada da će ta neka kletva, urok, crna magija da prođe i da će ljudi shvatiti greške koje čine. Generalno su žene u Srbiji tužne, loši su nam muškarci. Muškarci su mnogo devalvirali, ne poštuju i ne vole žene na pravi način. Šta znači vrijeđanje jedne žene kakva god da je ona. Na prvi brak sam stavila tačku jako lako. Sada su odnosi u kući narušeni i čekam da Duško shvati da sam ja boginja univerzuma i njegova jedina prava ljubav".

Vidi opis DUŠKO ME IZNERVIRAO: Karleušina objava da se razvodi bila "kazna" Jelena Karleuša i Duško Tošić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: ATA Images/ Antonio Ahel Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/Jelena Karleuša Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/ Jelena Karleuša /printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Jelena Karleuša je rekla da se "ne miri sa neuspjehom" i govori da je kao dijete razvedenih roditelja "alergična na propast institucije porodice".

"Smatram da se propast porodice zasniva na eroziji muškosti u domaćem društvu. Ćerkama sam situaciju objasnila upravo ovim riječima. Djecu vaspitavam onako kako treba svaka ćerka da se vaspita. Majka je najdominantnija figura u životu svake ćerke i najbitnija figura i tako svako muško ili žensko dijete treba da se vaspita. Kada je riječ o ocu, to je figura koja mora da postoji. To je jedan od razloga zašto moj brak sa Duškom traje i opstaje. Ja ne želim da moja djeca budu djeca razvedenih roditelja", rekla je pjevačica.

Jelena je, nastavljajući da priča o ćerkama, rekla da su prošle kroz mnoge, teške stvari koje nemaju veze sa potencijalnim razvodom.

Vidi opis DUŠKO ME IZNERVIRAO: Karleušina objava da se razvodi bila "kazna" Jelena Karleusa performs at the Hyatt Regency Belgrade for New Year's Eve. Jelena Karleusa za docek Nove godine nastupa u hotelu Hyatt Regency Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 10 10 / 10

"Ja sam jako specifična ličnost ovdje na Balkanu jer sam žena prema kojoj ne važe pravila džentlmenskog ponašanja. Žena sam čije su gole slike mjesecima krasile naslovne strane bez ikakvog prava na odbranu ugleda časti i dostojanstva protivno zakonu informisanja i novinarskoj etici. Za mene nisu postojala ljudska prava kada sam doživljavala seksualno zlostavljanje na svim stranama. Moje ćerke su bile svjedoci 'silovanja jedne žene', nažalost ta žena je bila njihova majka. Morala sam njima da objašnjavam na jedan surov način šta je život i šta je realnost i šta je njihova majka u ovom našem pretužnom društvu. Morala sam da im kažem da to neće doživjeti ni jedna druga žena, već samo njihova mama, jer je njihova mama posebna. Njihova mama može sve da podnese i sve da izdrži i da iz svake situacije izađe kao pobjednik. Na mom primjeru sam im pokazala koliko mogu i moraju da budu jake. Nažalost moja djeca nisu imala drugi izbor i nisam mogla da ih zaštitim. Kada se desi tako nešto shvatiš da moja djeca nisu ni toliko naivna ni toliko nejaka. Nego da su vrlo mudre, vrlo jake i shvataju situaciju. Bespogovorno su na maminoj strani i onda ti stvarno niko ništa ne može ako ne mogu da povrede djecu. Ostaće u istoriji zapisano da su svi moji neprijatelji i ljudi koji su meni činili zlo na kraju ljudi koji će to platiti na ovaj ili onaj način. Mene jako boli što me nikada niko nije uzeo u odbranu. Javnost je posmatrala kako se linčuje jedna žena i nisu uradili ništa. Postoji jedan nevjerovatni srpski sport, a to je vrijeđanje Jelene Karleuše, to je postalo nekako normalno zato što sam ja neko ko će isplivati uvijek i zauvijek biti pobjednik. Život nije fer i zato ni ja u mnogim situacijama nisam fer".

Vidi opis DUŠKO ME IZNERVIRAO: Karleušina objava da se razvodi bila "kazna" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/screenshot/karleusastar Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/karleusastar Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/screenshot/karleusastar Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/karleusastar/prinstcreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram / karleusastar Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 10 10 / 10

(MONDO, K1)