LAŽNI MORALISTI?! Lepa Brena se oglasila o famoznoj novogodišnjoj haljini

Lepa Brena napravila je opštu pometnju zbog haljine koju je nosila uoči novogodišnje noći, a sada je odlučila da odgovori na prozivke.

Pojavljivanje Lepe Brene u novogodišnjoj noći napravilo je opštu pometnju na društvenim mrežama. Brena je pred kamerama pjevala u dugoj crnoj večernjoj haljini na kojoj je sprijeda i pozadi zlatnim šljokicama iscrtano golo žensko telo. Crne ivice oko grudi i tačkice na bradavicama bile su glavna tema tviteraša.

Mnogi su istakli da joj ne priliči takav stajling, kao i da je ovo najgore izdanje u kojem su je ikada vidjeli. "Zašto?", "Lepa Brena u najružnijoj haljini koju sam ikada vidjela u životu", "Haljina... Valjda neka neshvaćena umjetnost", glasili su samo neki od komentara. Kritike na račun haljine stigle su i do Brene, s kojom su novinari Slobodne Dalmacije razgovarali na ovu temu.

"Našim lažnim moralistima kojih je i previše, sve što je normalno ne privlači pažnju, a ova mala provokacija u vidu haljine im smeta... Kakav lažni moral! Dok u današnje vrijeme partneri ubijaju žene, siluju se djevojčice i ne prihvataju se prava gej populacije, da ne govorim o ratu u 21. vijeku i širenju vjerske i nacionalne mržnje, naslikane zlatne cice na haljini su problem! E pa, one su moj mali doprinos svim lažnim moralistima u ova surova vremena u kojima živimo", rekla je Brena.

Novogodišnji je koncert održala u jednom beogradskom restoranu, a na društvenim je mrežama napisala:

"Ne dozvolite da vas strah zaustavi u tome da ostvarite svaki vaš san, vjerujte meni, sve što možete osjetiti ili zamisliti, to možete i ostvariti. Samo vam je potrebno da vjerujete u sebe čak i onda kada niko drugi to ne radi, da imate snagu s lakoćom ići kroz svaki izazov u životu i da imate maštu djeteta jer iz mašte se nalaze najbolja rješenja. Ono što sve ovo može upotpuniti su dobri ljudi kojima ćete se okružiti. Idite kroz ovu 2023. godinu sa stavom 'ma boli me uvo za sve, ja imam svoje snove'. Budite zahvalni, voljeni i volite", poručila je pjevačica u objavi na Instagramu.

