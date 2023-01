MUŽ SVEŠTENIK napisao pjesmu "VESELI SE SRPSKI RODE...": Danica CRNOGROČEVIĆ otkrila sve o privatnom životu

Danica Crnogorčević nikad iskrenije govorila o svom privatnom životu i porodici koju je zasnovala sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem.

Pjevačica etno i duhovne muzike Danica Crnogorčević nedavno se našla u centru haosa zbog izmijenjenog teksta crnogorske himne "Oj, svijetla majska zoro" koju je ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici otpjevala 6. januara, na Badnje veče.

Danica je pomenutu pjesmu izvela nešto drugačijim tekstom koji govori o zajedničkoj junačkoj prošlosti i bratstvu Srbije i Crne Gore, a u izmijenjenom tekstu nije bilo nikakvih uvredljivih dijelova koji se tiču crnogorske nacije. U verziji koju je otpjevala na Badnje veče našao se i stih "jedina si za slobodu ti ostala srpskom rodu". Mediji su tada prenijeli da se ovakav tekst pojedinima nije dopao, te da je moguće da učesnici budu kažnjeni novčanom kaznom i do 20.000 evra.

Pjevačica se tada oglasila i komentarisala slučaj, te istakla da joj je "drago što se narod ujednio", ali i da takvu verziju pjesme bez problema izvodi već pet godina. Mnogi su se zainteresovali za Danicu, ali i njen privatan život. Pored toga što je izvrsna pjevačica ono što je malo poznato u javnosti jeste da je ona zapravo popadija. Etno pjevačica je u braku sa đakonom Ivanom Crnogorčevićem i ima troje djece, a za medije je izjavila kakav je život popadije iz njenog ugla.

"Ja sam jedna od mnogih koje su se ostvarile na oba polja, tako da djeca i porodica uopšte nisu prepreka, ako se, naravno, udate ili oženite osobom koja vas podržava u vašem radu i koja vam pomaže da ostvarite svoje želje i planove vezano za taj posao. Ako vas voli, onda svakako da će to podržavati i biti uz vas. Moj suprug i ja smo zajedno u ovome što radim, imamo i zajedničke projekte. On ima velikog dara za pisanje, ne samo pjesama nego uopšte. Između ostalog, autor je i pjesme koja je doživjela veliku popularnost kod naroda ("Veseli se srpski rode"). To što sam mlada postala majka i što već imam troje djece, to je najveće bogatstvo koje mladi treba da steknu što ranije, a ne da čekaju da se 'nažive'. A odluka je svakako bila udaja za mog supruga i naše ljubavi, koja se temelji prvenstveno na ljubavi prema Gospodu", ispričala je jednom prilikom Danica i dodala:

"Otkad smo stupili u bračnu zajednicu, živimo odvojeno. Uglavnom sami vodimo brigu o našoj djeci, naravno, bake i deke su uvijek tu da nam pripomognu."

Danica je objasnila kako izgleda njen dan kao popadije u braku sa đakonom.

"Dan je sličan kao i svačiji drugi, isto svaki dan nosi nova dešavanja i nova iskušenja. Jedino što se razlikuje jeste to što svjesno treba da predstavljamo crkvu u svakom momentu u javnosti i neke stvari se ne opraštaju iz ugla ljudi koji to posmatraju. Veliki je blagoslov biti u crkvi i služiti Bogu i narodu na taj način. Koliko je velika uloga sveštenika u društvu, toliko je značajna i uloga njegove supruge, popadije", istakla je ona i dodala:

"Trudimo se da sve što radimo bude usmjereno ka služenju Bogu i bližnjima. Kako uči naša vjera, svaka porodica jeste mala crkva, te se trudimo da u našoj vlada harmonija, uzajamno poštovanje, ljubav, strpljenje. Dječica s radošću učestvuju s nama u čitanju molitvi, kađenju kuće, pjevanju tropara i ostalih duhovnih pjesama. Trudimo se da što više obilazimo naše svetinje", ispričala je.

