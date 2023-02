Anđelka Prpić o svom prvom angažmanu: Svi su mi govorili da je đubre, ali meni je to u krvi

Anđelka Prpić je prije 11 godina bila dio jedne poznate emisije, a od tada se znatno promijenila - i izgled i posao, ali i emotivni status.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Svi se sjećamo da je popularna glumica nekada vodila emisiju "48 sati svadba", i to prije jedanaest godina, a od tada se veoma promijenila.

Danas ima zahtjevne uloge i više nije voditeljka, a kolege su joj u tom periodu govorile da joj takav angažman nije potreban. "Radila sam emisiju '48 sati svadba'. To sam radila jedno ljeto. Sve kolege koje su me savjetovale i željele mi dobro, svi su bili protiv toga", izjavila je Anđelka jednom prilikom u emisiji "Amidži šou".

"Rekli su mi da ne prihvatim, u fazonu - šta će mi to, to je 'treš'. Međutim, ja sam iz Požarevca, odnosno jednog sela oko Požarevca, sada su svi u Beču, kako je to obično bilo u našem kraju. Meni je taj naš mentalitet u DNK, to kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom, igranje kola, moravac, vlaško... Ja to ne bih imala gdje više da pokažem, a znam sve da ih igram", ispričala je tada glumica.

Pogledajte kako izgledaju zajedno trudna Anđelka i njen novi izabranik:

(MONDO)