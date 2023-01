"MISLILA SAM DA ĆE ME UGUŠITI": Slavna glumica o silovanju i traumi

Bruk Šilds u dokumentarnom filmu otkrila da ju je silovao muškarac iz filmske industrije

Izvor: Instagram

Holivudska glumica Bruk Šilds (57) snimila je dokumentarni film "Pretty baby" u kojem je otkrila da je silovana kada je imala 22 godine. Zvezda istoimenog filma, u kojem se obnažila kada je imala samo 11 godina, otkrila je da se silovanje dogodilo nedugo nakon što je diplomirala, i želela da se posveti karijeri na filmu.

Glumica je rekla da je nakon završenih studija na Prinstonu otišla na večeru sa čovjekom koji je trebalo da je ubaci u potencijalne projekte koji bi je "vratili na velika vrata". Nakon večere ju je pozvao u svoju hotelsku sobu, "iz koje je na neko vrijeme nestao".

"Kada se vratio bio je potpuno go", rekla je Bruk u dokumentarcu i dodala da se "nije opirala od straha da će je ugušiti". "Nisam se opirala. Nisam. Potpuno sam se zaledila. Mislila sam da će 'ne' biti dovoljno, samo sam pomislila: 'Ostani živa i bježi'".

"Znala sam kako se 'odvojiti' od svog tijela jer sam to vježbala", rekla je glumica, koja je zatim sišla liftom do prizemlja, uzela taksi i plakala cijelim putem dok se vozila do stana svoje prijateljice. Smatra kako dugo nije procesuirala da je bila silovana i samu sebe je krivila za to što joj se dogodilo.

"Rekao mi je: 'Ne vjerujem drugima, ali vjerujem tebi'. To je bilo tako otrcano i jadno. Tokom večere pila sam vino, došla sam do hotelske sobe, bila sam puna povjerenja".

Šilds, koja ima dvije ćerke sa suprugom, producentom Krisom Henčijem, dugo je govorila o tome kako je bila seksualizovana u Holivudu nakon što se pojavila gola u filmu "Pretty Baby" iz 1978, kada je imala samo 11 godina.

Bruk Šilds Izvor: Youtube/ Good Morning America

(MONDO)