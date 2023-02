Lady Gaga: Bankrotirala sam nakon turneje, a nisam ni znala

Lejdi Gaga danas je jedna od najpopularnijih pjevačica, a njeni najveći hitovi slušaju se širom svijeta.

Ekscentrična diva Lejdi Gaga pokorila je svet kada se pojavila na bini i postala jedna od najvećih zvijezdi u svijetu muzike. Ledji Gaga osvojila je publiku širom sveta svojim nevjerovatnim glasom, a zatim i glumačkim sposobnostima. Međutim, malo ko zna njenu tešku životnu priču i pakao kroz koji je prošla kao jako mlada, a roditelji su smatrali da je "jako čudna".

Stefani Džoan Andželina Džermanota je puno ime LejdiGage, pop senzacije koja je otkrila da je bankrotirala u vrijeme kada su njene numere bile "broj 1". Ona je priznala kako je nakon svoje druge turneje, ostala u dugu od tri miliona dolara.

Uprkos tome, slavna pevačica uspjela je da se izvuče iz krize i da stvori uspješnu karijeru, te osvoji niz prestižnih nagrada, među kojim su brojni Gremiji, ali i Oskar za najbolju muziku u filmu "Zvijezda je rođena". Iza sebe, od tada, ima i nekoliko uspješnih albuma, te turneja. Za "Financial Times" otkrila je da je svemu presudila njena druga turneja "The Monster Ball":

"Bankrotirala sam nakon prvog nastavka turneje 'The Monster Ball', koja je bila između 2009. i 2011. godine. Bilo je smiješno, jer nisam za to ni znala. Sjećam se kako sam zvala sve i ispitivala: 'Zašto svi govore da nemam novca? To je smiješno, pa imam pet singlova koji su na ljestvicama broj jedan'".

Pjevačici su tada objasnili, kako je u dugu tri miliona dolara, ali je zbog svoje popularnosti tada, uspjela brzo da se izvuče. Posljednja turneja Lejdi Gage "The Chromatica Ball" bila je njena šesta turneja, za vreme koje je imala čak 20 koncerata. Započela je 17. julu u Dizeldorf završila 17. septembra 2022. u Majamiju.

