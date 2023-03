ZVIJEZDA SERIJE "SREĆNI LJUDI" RAZVILA BIZNIS U ALBANIJI! Srpska glumica progovorila o PROBLEMIMA

Zlata Numanagić se nakon nekoliko hit uloga blago povukla iz javnog svijeta, a potom se oprobala i u ugostiteljstvu.

Lik Lole Golubović iz serije "Srećni ljudi" svi dobro pamtimo. Lolu je prvobitno igrala glumica Tanja Bošković, a onda ju je zamijenila Zlata Numanagić. Proslavljenu srpsku glumicu u posljednje vrijeme nemamo prilike da vidimo često na malim ekranima, dok je posljednja njena uloga u nekoj seriji bila u "Nemanjićima", prije četiri godine.

U "Nemanjićima" je igrala strinu Stefana Prvovjenčanog i sestru žene Kulina Bana. Zlata se i dalje bavi glumom, pa je nedavno snimila film "Nije sve kao što izgleda". Numanagićeva je sa prijateljicom otvorila restoran u Albaniji, a u više navrata je pričala koliko je bila zadovoljna svojim privatnim biznisom.

"To je jedno neprocjenjivo iskustvo i ne može da se uporedi ni sa jednim zanimanjem kojim sam se do sada bavila. Znam da su mnogi pomislili da smo tamo imale probleme što smo otvorile restoran, ali to je glupost. Ljudi su nas dočekali raširenih ruku. Oni su ljubazan narod. Počev od policije, do službe za dezinsekciju, preko banke, pa sve do komšija koji su hotelijeri, svi su nam pomagali. Ako nam nešto nedostaje, oni bi nas vozili u nabavke", rekla je ona jednom prilikom, dok je naposljetku odustala od ovog biznisa.

Pored pomenutih ostvarenja, Zlata je zablistala i u "Povratku otpisanih", "Pozorištu u kući" i "Mom rođaku sa sela", dok je svojevremeno istakla da nikada neće napustiti glumački poziv, a u posljednje vrijeme maksimalno se posvetila porodici. Seriju "Srećni ljudi" snimala je četiri godine u studiju, a ovom prilikom objasnila je i da je savršeno balansirala između privatnog i poslovnog, te ništa nije ispaštalo zbog njenih poslovnih obavaza.

"Fantastično sam balansirala izmedu privatnog života i glumačkog posla. Ne volim riječ 'karijera' jer to malo toga opisuje. Ničega se nisam odrekla. Moram da kažem da sam veoma srećna i iznenađena na neki način da sam dobila mnogo više nego što sam očekivala. A naravno i dala mnogo manje nego što sam mogla. Jer nisam se nešto gurala da dobijam uloge. Sve su same dolazile do mene. Zahvaljujući upravo dugoročnoj saradnji i dobrom poznavanju reditelja Aleksandra Dordevića, koji me je znao od djetinjih dana i imao veliko povjerenje u mene i napravio od mene jednu 'razmaženu glumicu', zbog toga sam se uvijek oslanjala na reditelje koji možda i nisu bili tog kalibra koji je bio on", kaže Zlata.

