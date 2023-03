Jedan od naših najpoznatijih glumaca mlađe generacije, Miloš Biković rijetko priča o privatnom životu, međutim jednom prilikom je otvorio dušu i ispričao neke nepoznate detalje o svojoj porodici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Miloš Biković stekao je veliku slavu na domaćem terenu, a ubrzo je oduševio i rusko filmsko tržište, te su se otimali oko njega. Zavidan uspjeh i slava sa sobom povlače i veliko interesovanje javnosti koje bi željelo da zna svaki detalj glumčevog života, međutim on se trudi što je više moguće da svoj privatni život zadrži samo za sebe i sebi bliske ljude. Ipak, prije par godina u intervjuu za ruske medije, otkrio je nepoznate detalje o svojoj porodici.

Milošev stariji brat, iguman Mihailo Biković, starešina je manastira Jovanja, a glumac je sada ispričao pojedine detalje njihovog odnosa - "Moj brat je otišao u manastir kada je imao 22 godine, a studirao je s potomcima ruskih emigranata koji su došli u Srbiju nakon Oktobarske revolucije. Važno mi je da kažem da s njim pričam kao sa bratom, ali se uvijek sjetim da je on ipak monah koji je svoj život posvetio Bogu. Ponekad, u razgovoru poželim da mu protivuriječim, ali umjesto toga, uvijek mu kažem: 'Razmisliću o tvojim riječima'", ispričao je Miloš tada za rusko izdanje magazina "Esquire" i objasnio zbog čega je njegov brat odlučio da život provede u manastiru.

"Objasnio mi je da nikada nije osjetio takvu punoću života i da ju je pronašao jedino u dodiru sa Bogom. Kada je moja slava premašila sve ono što sam očekivao, sjećam se da mi je brat rekao: 'Sada više nisi bitan samo ti. Sada si postao simbol'. On je na neki način počeo da mi se divi, iako ja to nikada nisam očekivao jer je to neobično za jednog monaha. On dobro zna koliko i kada se ja lomim i sumnjam u sebe", ispričao je iskreno Biković.

Vidi opis BILI SMO VEOMA BOGATI, A ONDA SMO OSTALI BEZ SVEGA! Biković je o ovome dugo ćutao - Nismo imali stan, brat se ZAMONAŠIO! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal/screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Njihova majka, s druge strane, imala je drugačiji pristup kada je u pitanju Miloševa glumačka karijera - "Njoj moj uspjeh nije mnogo važan. Vjerovala je da ću postati glumac, ali me nije pretjerano hrabrila u tome. Kada je moja karijera počela da ide uzlaznom linijom, ona me je podržala", ispričao je Biković, a zatim otkrio šta je kupio majci od prvog velikog honorara.

"Stan u Beogradu, a prije toga sam joj iz Rusije donio krznenu kapu, koja joj se mnogo dopala. Njoj pokloni nisu toliko važni. Odrastao sam na Karaburmi, a često smo se selili jer nismo imali svoj stan. Moja porodica je nekada bila veoma bogata, a nakon Drugog svjetskog rata zbog nacionalizacije smo sve izgubili. Tata je bio direktor velike austrijske firme i zarađivao je dosta novca, ali ja nisam osjetio taj lagodan život. Moj brat jeste", rekao je glumac u intervjuu za pomenuti magazin.

Miloš Biković trenutno uživa u ljubavi s lijepom pravnicom Ivanom Malić koju je kako su prenijeli domaći mediji častio luksuznim odmorom koji ga je navodno koštao 18.000 evra. Srpski glumac je sa djevojkom otputovao na Maldive, gdje su proveli 10 dana, a Ivana je fotografijama u bikiniju sve oduševila: