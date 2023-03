KRIJE DEČKA 2 GODINE, A PRIČA DA NEMA SREĆE U LJUBAVI: Tea Tairović zaljubljena u imućnog muškarca?

Tea Tairović navodno nije sama kao što priča, a s bogatim muškarcem koji je osvojio njeno srce upoznao ju je bivši rijaliti učesnik.

Izvor: Instagram/tea_tairovic

Popularna Tea Tairović, koja je trenutno jedna od najangažovanijih pjevačica s domaće scene, već duže vrijeme govori da nema dečka i da nema sreće u ljubavi, međutim, navodno krije jaču polovinu već dvije godine.

Ekipa Kurira došla je do informacije da Teino srce već godinama grije izvijesni Ivan K., koji nije poznat javnosti, ali je vrlo imućan. Ivan se dugo bavio privatnim biznisom, a danas se bavi trgovinom kriptovalutama. Kako se on sam hvali po gradu, njegov ljubavni odnos s pjevačicom traje već dvije godine, pa mu je ona zato specijalni gost na rođendanima bila i prve godine kad su se upoznali, tačnije 2021, a i sljedeće 2022, što se može vidjeti i na fotografijama koje je on objavljivao sa svog rođendana.

Kako tvrdi izvor, Ivan se hvali u društvu kako Tairovićeva sve svoje slobodno vrijeme provodi s njim, ali da je jako posesivna, ljubomorna i da mu ponekad zbog toga odnos s njom i nije prijatan. Na fotografijama na društvenim mrežama koje on objavljuje vidi se da živi luksuznim životom, pa su glavni separei u klubovima, flaše skupog šampanjca, firmirana garderoba i luksuzne destinacije njegova svakodnevica. Ono što je dodatno zanimljivo u ovom slučaju jeste da je u njihov odnos upleten ni manje ni više, nego nekadašnji rijaliti učesnik, a sada voditelj i pjevač Bora Santana, koji ih je i upoznao. Bora je trenutno na Malti, a na pitanje o Tei i Ivanu rekao je za Kurir:

"Tačno je da smo radili zajedno njegov rođendan. Ja njega znam mnogo dugo, samo mi nikad nismo pričali o tim stvarima ko je s kim, ali ako se on hvali po gradu, onda je najbolje da s njim kontaktirate. On je imućan čovjek, tako da je sve moguće".