Stefan Kapičić ponovo postaje otac

Stefan Kapičić i njegova supruga Ivana Horvat Kapičić, koji žive na relaciji Los Anđeles-Beograd-Zagreb, uskoro će ponovo postati roditelji!

Izvor: Instagram/stefankapicic

Glumac Stefan Kapičić koji karijeru gradi u Americi i njegova supruga, glumica Ivana Horvat, imaju razloga za veliko slavlje, budući da će uskoro drugi put postati roditelji. Kako prenose mediji, Stefan i Ivana još ne znaju da li će dobiti dječaka ili djevojčicu, a poznato je kako se lijepa glumica ojseća tokom trudničkih dana.

"Ivana je ponovo u blagoslovenom stanju, ali još uvek se ne zna da li će dobiti sina ili ćerku. Glumica se dobro osjeća i trudnoća prolazi u najboljem redu", rekao je izvor blizak ovom paru.

Izvor: Instagram/stefankapicic

Ivana i Stefan su zajedno već deset godina, a vjenčali su se 2017. godine. Tri godine kasnije su dobili sina Ivana, a žive u Los Anđelesu, gdje Kapičć gradi holivudsku karijeru. Glumio je u filmu "Deadpool", seriji "Better Call Saul", a ovog ljeta ćemo ga gledati i u filmu "The Last Voyage of Demeter", u produkciji Stivena Spilberga, u kojem tumači jednu od glavnih uloga. Pored Amerike, bračni par boravi i u Zagrebu i u Beogradu, a Stefan je ovde prošle godine snimao "Južni vetar: Na granici".

(MONDO/Blic)