SLAVNA GLUMICA JE BILA ČOLINA PRVA VELIKA LJUBAV! Samo jednom je govorila o njemu, on joj je posvetio svoj VELIKI HIT!

Glumica Jasna Ornela Beri bila je prva i velika ljubav slavnog pjevača Zdravka Čolića.

Zdravko Čolić jedna je od najvećih zvijezda na Balkanu i tu titulu ponosno nosi decenijama unazad. Vrlo posvećen publici i svojoj blistavoj karijeri, pjevač gotovo nikad nije bio dio tračeva i skandala, ali je njegov privatni život oduvijek intrigirao sve.

Čola je više od dvije decenije u skladnom braku sa suprugom Aleksandrom, sa kojom ima dvije ćerke, međutim ranije su za njim ludjele mnoge poznate dame, a među njima je i glumica Jasna Ornela Beri. O svojoj prvoj velikoj ljubavi Čolić je rijetko govorio za medije, dok je ona to učinila samo jednom.

Njih dvoje su se u Sarajevu mladi zaljubili jedno u drugo, a detalje njihovog odnosa svojevremeno je otkrila Jasna.

"Uvijek će dio mog srca biti rezervisan za njega. Prvi put nakon rata sreli smo se u Beogradu, bio je to jako dirljiv susret koji nikad neću zaboraviti. On je fascinantna ličnost i svoju harizmu uspješno održava i danas. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu "Noć mi te duguje", koju je sam napisao. Ne mogu reći da smo se mi zabavljali ili bili u vezi. To je poseban odnos, koji i danas traje. To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji", istakla je Jasna.

"Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On je harizmatična ličnost. Ima ono nešto što je uspio da zadrži i poslije toliko godina. Prije svega je dobar čovjek. Tu iskru u njegovom oku koja ne prestaje da zrači vidjela sam čim sam ga upoznala", rekla je Berijeva u jednom intervjuu.

Ovako Jasna izgleda: