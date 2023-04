Proslavio se hitom "Crna golubice", a onda NESTAO - ovako Slaviša danas izgleda

Slaviša Vujić se u jeku ogromne popularnosti povukao sa scene, a ovako danas izgleda njegov život.

Izvor: YouTube/Grand nostalgija/printscreen

Slaviša Vujić poznat je po hitu "Crna golubice" koji ga je vinuo na sam vrh muzičke scene, a nakon duge medijske ilegale u svojoj ispovijesti ispričao je da mu je alkohol bio porok, te da je tokom svoje karijere pravio velike greške zbog koji se i dan danas kaje.

U jeku najveće popularnosti napustio je javnu scenu, a njegove pjesme i danas su hitovi. Slaviša ne krije da je zbog alkohola imao velike probleme, naročito u porodici, koju je kako je i priznao, zapostavio.

"Pio sam duže vrijeme, ali nisam to radio kada radim. Nakon svirke sam pio, nisam dolazio kući po četiri-pet dana. Bilo me je svuda, a kada dođem kući, pokojna žena me uvijek pitala da li sam živ i zdrav. Dešavalo se da odem u Njemačku, i javim joj se tek poslije dva mjeseca. Ta faza je trajala malo duže, riječ je o godinama. Možda sam i karijeru uz alkohol lakše podnio. Kada se dese neke stvari, kada si popularan, teško je sve to ispratiti i izdržati. Bilo je drugo vrijeme, a sada je tek katastrofa, sada svi snimaju šta god da se desi", započeo je.

Slaviša je otkrio u kom momentu je uspio da pobijedi svoj porok: "Dobio sam sina, potom i drugog. Dešavalo se da odem u Njemačku, nema me dva mjeseca, vratim se kući i dete gleda da li sam ja tata. Više nisam takav, a nisam ni mlad. Prije 12 godina mi je žena preminula, tada sam rekao sebi da sam do tada bio ono što jesam, pa sam se promijenio. Sada su djca već momci i tako. Što se pjevanja tiče, ljepše je kad si trijezan."

Ovako Slaviša danas izgleda:

(MONDO)