Željko Šašić ipak otkazao nastup sa Jadrankom Barjaktarović: Zakazao koncert u Podgorici, pa se PREDOMISLIO

Na Instagram profilu Željka Šašića osvanula je objava zbog koje je mnogao da se nađe na meti žestokih osuda i komentara, ali je ona ubrzo obrisana, dok je sporni nastup kako je istakao otkazan.

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Jadranka Barjaktarović napravila je pravi haos i pokrenula lavinu negativnih komentara 2020. godine kada je u Podrgorici na jednoj proslavi pjevala stihove: "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", nakon čega je odmah bila zabranjena u svim srpskim medijima i na televizijama, kao i na festivalima. Poslije skandala, probala je da dođe u Beograd, ali je već na srpskoj granici vraćena nazad jer joj je ulazak u Srbiju bio zabranjen.

U Srbiju, gdje je započela karijeru, više nije dolazila, te sada nastupa samo po Crnoj Gori, a za doček Nove 2023 godine, napravila je isti skandal. Na društvenim mrežama osvanuo je snimak sa njenog nastupa u Crnoj Gori, na kojem je opet pjevala pjesmu Mitra Mirića - "Ne može nam niko ništa", s izmenjenim tekstom i osmijehom na licu.

Sada se Željko Šašić zbog Jadanke umalo našao na meti žestokih osuda. Na pjevačevoj Instagram stranici objavljeno je da će povodom Dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja, nastupiti zajedno sa kontroverznom pevačicom u jednom podgoričkom hotelu. Ipak, on je na vrijeme sve otkazao, a objava za najavu nastupa sa njegovog profila na Instagramu je obrisana.

"Otkazano je. Došlo je do nekog nesporazuma, tako da nema šta tu da se priča", rekao je pjevač, pa priznao da je pomislio da bi ljudi mogli da mu zamjere: "Bila mi je u jednom momentu ta dilema, očekivao sam da me zovu novinari. Ja sam tu objavu za nastup video tek uveče, jer ne provjeravam često svoj profil na Instagramu. Bio sam u fazonu: 'Jao, vidi ovo, ko zna šta će da pomisli neko', ali rekoh možda bude i interesantno".

Željko, iako ističe da ne želi da stane u Jadrankinu odbranu poslije svega što se desilo, smatra da je cijela situacija sa njom "loše odrađena" - "Jadranka je proglašena personom non grata, ali ja mislim da ona ne zna da se brani, mislim da je to sve pretjerano ispalo. Neću da zvučim kao da je branim sad, nego smatram da je ta cijela situacija loše odrađena", rekao je Šašić i o skandalu koleginice dodao:

"Ne vjerujem da ona baš ima tako striktna politička ubeđenja nego jednostavno nisu ni ona ni njen tim reagovali blagovremeno, pa je to otišlo van kontrole i ona je sada obilježena. Jedino joj to zamjeram što nije reagovala kako treba. U to vrijeme je Crna Gora mnogo bila podijeljena, pipava, milion nekih frakcija. Sada je to, hvala Bogu, normalnija priča, mada uvijek imate ove ili one koji će nešto da zamjere".

Izvor: Pink screenshot

Ni posle otkazanog nastupa, Željko se nije čuo sa koleginicom, ali to i inače ne čini - "Nisam u kontaktu sa njom, znamo se mi svi ovako, ali ne, nisam je ni viđao. Ja sam dole često, nastupam", zaključio je on za "24sedam".

Inače, Željko nije jedini koji neće nastupiti istim povodom sa Jadrankom, jer je to već učinio Amar Gile Jašarspahić. Njegov menadžer je 2021. godine otkazao nastup, rekavši da "ne žele da staju ni na čiju stranu".

Prvih dana nakon skandala iz 2020. godine, Jadranka se skrivala od medija i javnosti, a onda odlučila da se oglasi - "Mnogo mržnje ima među vama! Svakom se desi u životu da pogreši, a vi ste kao bezgrešni?! Da se razumijemo, nije mi bila namjera nikog da uvredim i ponizim, volim obe zemlje, volim moju Crnu Goru, volim i Srbiju. Ne znam zašto ste se svi našli uvređenima, pa sam ja za vas trenutno najveći neprijatelj?! Sve ste u životu sredili, pa se bavite mnome", poručila je tada, a zatim ponovo navodila izgovore za svoj postupak: "Na toliku koliobajvljenačinu negativnih reakcija ne možete da ostanete imuni. To je zlonamerno ispolitizovano. Hajde da stavimo tačku na tu priču. Ko pjeva zlo ne misli. To je moj moto, to je odgovor na sve ovo".

Ipak, Jadranka je još nekoliko puta ponovila istu stvar!