Pjevačica oduševila priznanjem u emisiji: Na NASTUP JOJ NIKO NIJE DOŠAO

Pjevačica Danijela Martinović prisetila se nastupa na koji nije došao niko osim članova osoblja lokala

Izvor: Instagram/danijelamartinovicofficial

Danijela Martinović, bivša partnerka pevača Petra Graša s kojim je provela 24 godine, gostovala je u jednoj hrvatskoj radio emisiji u kojoj je otkrila da je "apsolutna rekorderka na hrvatskoj estradnoj sceni".

Danijela je priznala da se jednom prilikom desilo da nije prodala njednu kartu za nastup, što se, koliko ona zna, nije desilo nijednom njenom kolegi ni kolginici.

"Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promijenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko mjeseci nakon toga počele su se događati 'Zovem te ja', 'Ide mi, u životu ide mi', 'Što sam ja, što si ti', nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo", otkrila je Danijela u emisiji "Special Happy Show".

Voditelja je zanimalo šta je tad uradila i da li je izašla na binu.

"Ne, bili su samo konobari. Otišla sam kući kada smo vidjeli da neće niko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvjesnost. Kasnije smo se čak šalili na taj račun i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada", rekla je Danijela

(MONDO, Jutarnji.hr)