"Bivši suprug me je izmanipulisao": Mia Kalifa se SRAMI početka karijere

Imala je tek 20 godina kada je snimila prve kadrove.

Izvor: Instagram/MiaKhalifa

Libansko-američka glumica Mia Kalifa stekla je svjetsku popularnost zahvaljujući industriji za odrasle. Njeni filmovi broje najviše pregleda, njeno ime i prezime se i dalje najviše pretražuje, a danas često govori o tamnoj strani posla sa kojom se suočila. Ona je 2014. postala zvijezda u industriji za odrasle, ali se sad gorko kaje zbog te odluke. Kako je naglasila, da može da vrati vrijeme - nikad ne bi ušla u tu vrstu biznisa.

Govoreći o tome kako je uplovila u svijet filmova za odrasle, Mia je otkrila da je presudnu ulogu imao njen tadašnji suprug. "Sreli smo se na ulici, bila sam mlada i neiskusna u kasnim tinejdžerskim godinama i ušla sam u vezu sa čovjekom s kojim od početka nije ni trebalo da budem. Dan nakon mog 18. rođendana nagovorio me je da pobjegnemo u Las Vegas gde smo se vjenčali", ispričala je Mia.

"Bila sam mlada, zaljubljena, nisam znala da se zauzmem za sebe. Moj bivši suprug je to iskoristio i zloupotrebio, jer je shvatio da može da manipuliše sa mnom. U isto vrijeme trudio se da mi ugodi, bila je to savršena ljubavna oluja i ja sam radila sve što bi mi on rekao", rekla je Mia.

Kad je imala 20 godina, na ulici joj je prišao čovjek i uručio joj karticu studija u kojem su se snimali filmovi za odrasle.

"Moj suprug je u to vrijeme bio profesionalni vojnik u američkoj vojci. Pitala sam ga šta da radim, a on me je ohrabrio i rekao da treba da ispunim svoje fetiše. On je praktično stavio čitav taj svet se*s industrije ispred mene. Jedno vreme sam se premišljala, ali moj suprug je insistirao da prihvatim ponudu i praktično sam bila natjerana da uđem u taj posao", rekla je Mia.

Na vrhuncu slave razvela se od supruga jer nije željela da je više iskorišćava. "Kad sada iz ove perspektive pogledam taj dio svog života, shvatam da to nije bila ljubav. Ja sam za njega bila samo igračka, nikad on mene nije volio", rekla je ona. Pogledajte najpopularnije fotke Miee Kalife:

(MONDO)