Brena o luksuzu i velikoj kući: Imalo je smisla samo kada se svako jutro pravio doručak za šestoro djece

Jedna od najuspješnijih pjevačica u cijelom regionu Lepa Brena i njen suprug, proslavljeni teniser, Slobodan Boba Živojinović stvorili su pravu imperiju. Pored luksuzne porodične vile, posjeduju jahtu vrijednu 6.000.000 evra, kuću u Majamiju... A kada se pjevačica nedavno pojavila na jednom događaju mnogima je za oko zapao sat na njenoj ruci.

U pitanju je sat luskuznog brenda "roleks", model "Kosmograf Dejtona" koji sadrži žuto zlato, a optočen je crnim keramičkim detaljima. Kako stoji na zvaničnom sajtu ovog brenda, cijena pomenutog sata iznosi 33.250 evra, a isti sat se nalazi i na jednoj od fotografija na Instagramu pjevačice.

Inače, Brena nije oduvek uživala u bogatstvu, već je u mladosti bila veoma siromašna, o čemu je jednom prilikom govorila i otkrila da je gladovala.

"Doslovno sam bila gladna kada sam otišla u Beograd da studiram turizam i tamo provela šest mjeseci gladna. Sjećam se kako sam očajnički štedjela novac da mogu na ekskurziju u Kupare pokraj Dubrovnika. Jela sam hljeb i jogurt, pa ako sam htjela slatko malo sam pošećerila.Jednog dana sam totalno pokisla i na košavi stajala na autobuskoj stanici, gladna i jadna, a uz noge mi se stisnuo neki mali pas. Drhtali smo od hladnoće, nebo je proparala munja i kao da mi je prosvijetlila mozak. Rekla sam sebi: 'Nemam novca ni za knjige ni za hranu, od danas uzimam život u svoje ruke'. Vratila sam se u Brčko i srela sastav s kojim sam kasnije i nastupala i rekla im: 'Pjevačica vam je sjajna, ali ja sam bolja'. Saša Popović je podigao naočare i to je bilo to", ispričala je ona, za koju nije sve u bogatstvu i velikim kućama.

"Odrasla sam u stanu od 50 kvadratnih metara i kao djevojčici san mi je bio da nešto napravim, da budem samostalna, a to i jesam. Ali na kraju kada ispunite sve i kada kupite auto koji želite, prsten, pa bundu, pa onu torbu i kada sve to imate i kada ujutru ustanete i pomislite na to da do WC-a imate 20 metara od kreveta ili da ste nešto zaboravili na trećem spratu kuće, shvatite da sve to u srži nema smisla. Kuća u kojoj živimo, dok je bila puna djece i njihovih prijatelja i gdje se svako jutro pravio doručak za šestoro djece i gde se živjelo dinamično, imala je smisla. Sada je postala prazna. Smjestila bih se bilo gdje gdje ne bih čula buku automobila, bilo bi zgodno u neko selo kraj Beograda. Želim da živim opušteno i prirodno", istakla je tada Brena.

