KUPLJENO, PLAĆENO, A DRUGA PJEVA: Ana Nikolić ponovo u centru skandala zbog pjesme

Pjevačica Ana Nikolić otkrila da je platila Cobijevu pjesmu koju sada peva Kaja Ostojić

Izvor: G. G./ATAIMAGES

Pjevačica Ana Nikolić obilježila je prošlu godinu skandalom s pjesmom "Provjereno" koju pjeva Milica Pavlović, a ovu će, čini se, numerom koju je otpjevala Kaja Ostojić.

Ana tvrdi da je pesmu "Direktore" koju je Kaja nedavno objavila, platila Slobodanu Veljković Cobiju u cjelosti i da ne zna kako je ona završila kod njena koleginice.

"Jedna je istina. Ja nikoga nikada nisam prozvala osim ako me ne diraju. Cobija sam pustila godinu dana jer je imao porodičnu tragediju, i to sam razumjela, a on se nije javljao. Imala sam razumijevanja jer je bio jako vezan za roditelje. Nekoliko puta sam ga zvala, ali se nije javljao", rekla je Ana Kuriru i dodala:

"Pjesma je kupljena, plaćena je, a ne data kapara. Peja me je odveo da čujem 'Direktore'. Pozvala sam brata Marka i plaćeno je, jer je računao da ćemo raditi. Ali ne, nećemo raditi, a to ne znači da možete da uzmete pjesmu i da je date bilo kome. To tako ne ide. Zapravo, ide, zato je i megahit. Hvala joj što me je spasla od antihita "Direktore", bukvalno. Katastrofišen, danke, aufiderzen", rekla je Ana.