Bekvalčeva priznala da je ZALJUBLJENA - "Sa naših prostora je"

Nataša Bekvalac zasjenila je izgledom sve na jednom prestoničkom događaju, a zatim je priznala da ima simpatiju.

Izvor: Kurir, Nemanja Nikolić

Mnogobrojne poznate ličnosti pojavile su se na jednom prestoničkom događaju i zablistale u punom sjaju. Sajsi MC je sve ostavila bez daha tri meseca nakon porođaja, Jelena Karleuša je iznenadila u uskom kompletu ispod kog se sve ocrtavalo, a Nataša Bekvalac pojavila se u providnoj haljini.

Ona se na žurci odlično provela, pa je sa sestrama i nazdravljala i istakla i zbog čega je došla u bijeloj haljini - "Inspiracija za večerašnji stajling je moj život koji je bez turbulencija, sve je ravno i čisto bijelo", istakla je Bekvalčeva.

Ipak, najveće iznenađenje večeri bilo je kada je ona u razgovoru sa medijima priznala da postoji muškarac koji joj se sviđa i to poslije duže vremena. Ona ga je nazvala svojom simpatijom, ali je istakla i da njen budući dečko za to još uvijek ne zna - "Imam simpatiju, ali on to ne zna, a ne bih voljela da preko medija sazna da mi je simpatija. Sa naših je prostora, volim ja naše. Nemam strah da priznam emocije ali je ovo na nivou neke tinejdžerske simpatije", otkrila je Nataša i dotakla se vaspitanja svojih ćerki.

"Jedan veliki stručnjak kada je roditeljstvo u pitanju mi je rekao da je prezaštićeno dijete zapušteno, a bila je u pitanju Katja. Nju sam jako štitila, do te mjere da do tri godine nije pala. To nije uopšte pohvalno. Shvatila sam da sam uvijek govorila: 'Nemoj, mama će'. Došli smo u situaciju da sam se pitala: 'Šta ja pravim od djeteta, hoće li biti sposobno ili ne?'. U roditeljstvu nemaš priručnik za dijete i svako je priča za sebe i počela sam da popuštam djeci", rekla je Nataša okupljenim medijima i otkrila da li starijoj ćerki provjerava telefon: "Hani ne provjeravam telefon, ali joj znam šifru".

Na kraju je kratko prokomentarisala i priču oko pjesme "Direktore", koju je ona prva snimila u demo verziji, pa je došla u ruke Ane Nikolić koja ju je platila Cobiju, da bi na kraju završila kod Kaje Ostojić - "Ne bih se ja uvlačila u tu vrstu nepotrebnih peripetija".

