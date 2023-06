Dejan Matić danas ima zavidnu karijeru, a ovako je izgledao POČETAK!

Dejan Matić otkrio kako se na početku karijere gurao za svoje mjesto na estradnom nebu.

Izvor: TV Pink / screenshot

Braća Saša i Dejan Matić prisutni sa na estradnoj sceni više od dvije decenije, a i jedan i drugi se danas mogu pohvaliti karijerama na kojim bi im svako pozavidio.

Upravo Dejan sada je otvoreno govorio o svojim počecima, te priznao da je morao da se izbori sa svoje mjesto na estradi, a u tome su mu pomogli savjeti starijih i iskusnijih muzičara, a jedan će posebno pamtiti.

"Kada sam prvi put ušao u studio dobio sam savjet od mog prijatelja i saradnika Dragana Bosanca, koji mi je rekao kako narod mora da mi vjeruje u ono što pjevam i to je jedan od savjeta koji sam baš prihvatio", ispričao je Dejan svojevremeno za Grand, a zatim otkrio koja njegova pjesma je autobiografska.

Izvor: TV Pink / screenshot

"Jedna od pjesama je u to vrijeme nastajala, kada je moja supruga bila prvi put trudna, 'Ona je moja' i to se sve poklopilo i to je moja autobiografska", objasnio je pjevač.

