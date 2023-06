ON SE LJUBI KAO KLINAC: Slavna glumica uništila zgodnog zavodnika brutalnim komentarom

Skarlet Johanson je brutalno komentarisala kolegu glumca Evana Mekgregora s kojim ima ljubavne scene u filmu Ostrvo.

Izvor: Profimedia

Skarlet Johanson je poznata kao najzgodnija glumica na svijetu, ali često umije da se nađe i u centru raznih kontroverzi. Tako se prepričava njena svađa sa rediteljem Majklom Bejom s kojim je snimala film "Ostrvo".

"Već sam navikao na razne pozive od glumica kad treba da snimaju ljubavne scene", ispričao je reditelj. "Obično vas pozove u prikolicu, a vi treba da je ubjeđujete da je lijepa i da će na filmu sve odlično izgledati. Kad me je pozvala Skarlet, pomislio sam - O bože, opet ista priča."

Međutim, već tada je dokazala da je drugačija od svih. "Ne želim da snimim scene u krevetu u ovom jeftinom brushalteru. Kako da glumim da sam se u njemu probudila, kad to nijedna žena ne oblači pred spavanje", protestvovala je Skarlet.

Tražila je da scenu snimi gola, a u filmskim krugovima se to i dan-danas prepričava. "Ne možeš da snimaš gola, Skarlet", kazao joj je reditelj, "ovaj film treba da bude pogodan i za mladu publiku."

U ovom ostvarenju, njoj je partner bio Evan Mekgregor, harizmatični glumac koji osvaja u ostvarenjima "Mulen Ruž", "Pisac u sjenci" i "Pecanje lososa u Jemenu".

U futurističkom trileru "Ostrvo", Skarlet i Evan glume dvoje klonova koji se zaljubljuju jedno u drugo. "Treba da glumim kako vodim ljubav i da se valjam po krevetu po cijeli dan i to sa Evanom Mekgregorom. I još me plaćaju za to", komentarisala je Skarlet bez dlake na jeziku snimanje ovog filma.

Međutim, nije ostala ni dužna svom partneru za kojeg je rekla: "On se ljubi kao klinac od 16 godina". Evan je, kao pravi škotski džentlmen, ostao bez komentara na ove riječi, a film nažalost nije ispunio očekivanja svojih stvaralaca u pogledu zarade.

(Lepa i srećna)