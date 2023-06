Stoja se prisjetila mladosti: Bježala od kuće i siromašne porodice

Stoja Novaković prisjetila se odrastanja i ispričala da je, kao klinka, bila poročna, da je bježala od kuće i da je probala sve i svašta jer joj je to bio beg od siromašne porodice, u kojoj je s bratom odrastala.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Stojanka Novaković Stoja proslavila se svojim mnogobrojnim hitovima i postala jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica, a njen put do slave nije bio nimalo lak. Svojevremeno je otkrila da je kao mlada postala majka, a onda ubrzo doživjela i tragediju kada joj je preminuo suprug, a njegova porodica ju je izbacila iz kuće sa djetetom. Ona je tada imala samo 19 godina, a njen sin svega tri i zajedno su prošli golgotu.

Prije udaje Stoja otkrila da je oduvijek maštala o drugačijem, boljem životu, a prisjetila se i svog odrastanja. Ona je ispričala kako ju je otac jednom prilikom uhvatio kada je pušila, te da ju je udario pred društvom, pa je bježala kod babe, koja ju je štitila od batina.

"Nikad nisam maštala, kao sve djevojčice, o udaji i braku. To mi nije padalo na pamet, bila sam buntovno dijete i uvijek su me privlačile nedozvoljene stvari. Brata su čuvali baba i deda, a ja sam bježala od kuće i pušila krišom cigare na ulici. Bila sam glavna riba u kraju, ali i danas pamtim batine od oca kada me je uhvatio", prisjetila se pjevačica i dodala:

"Nisam imala pojma koliko će roditelji da se zadrže van kuće i kraja, pa sam se pravila važna. Otac me je nekako vidio, bila sam mu okrenuta leđima i kad je vidio da pušim, udario me je nekoliko puta pred svima. Ja ćutim, nisam smjela ništa da kažem jer sam oca uvijek mnogo poštovala iako je bio previše strog. Kod kuće smo posle razgovarali dugo, baba me je branila i govorila mu da će ona da razgovara sa mnom i da se takve stvari drugačije rješavaju, a ne šamarima i batinama. Kasnije, kako sam odrastala, polako se mirio s tim da imam taj porok i to je to".

Stoja je potom objasnila da je uvijek htjela da živi bolje, te i da je na sve načine pokušavala da pobjegne od nemaštine, pa je zbog toga vrlo mlada krenula put estrade - "Kad sam došla u neke zrelije godine, shvatila sam da su mi roditelji uvijek bili pravi prijatelji. Uvijek sam im vjerovala, kad je čovjek mlad, mama i tata idu na živce, a kasnije brzo kroz život shvatite da vam samo žele dobro i da su tu da vas usmeravaju na pravi način. Bilo mi je žao što sam ih, kao klinka, sekirala. Bežala sam od sirotinje. Od ujutru do uveče sam maštala o nekom drugom životu, da smislim kako da zaradim, makar morala da budem dalje od porodice. Bila sam u svom svijetu i kad sam ušla u tezgarenje i pjevanje, nekako sam se pronašla", rekla je i otkriva od koga je nasljedila talenat.

"Dar za pjevanje naslijedila sam od oca i to sam dobro iskoristila. Ušla sam u narodnjake iako nisam slušala sve to, slušala sam pop i rok muziku kao klinka. Ipak, krenula sam za novcem i onda je tako sve spontano dalje išlo. Svakako ženi u estradnom svijetu nije uvijek lako. Imala sam jasan cilj i mislim da danas, kad se okrenem i pogledam, mogu da kažem da sam ga ostvarila. To je jedan miran i lijep život, imam porodicu, imam karijeru i zarađujem onoliko koliko sam, kao klinka, maštala da imam".

Pjevačica je jednom prilikom ispričala da joj je otac zaprijetio da ne dolazi kući ako se uda. Izgovorila je sudbonosno "da", a kada joj je suprug preminuo i njegovi roditelji je izbacili na ulicu, bila je previše ponosna da se sa malim djetetom vrati kod svojih.

"Kada sam se udavala, otac mi je rekao: 'Ne zaboravi jednu stvar. Kada izađeš iz ove kuće, povratka više nema'. To sam shvatila bukvalno i nisam smjela da im odem na prag iako znam da bi me oberučke prihvatili. Bila sam previše ponosna i tvrdoglava i nisam željela da budu u pravu. Kad sam tek otišla od kuće, teško sam živjela. Mučila sam se i dovijala da zaradim, a majka mi je krišom pomagala, da otac ne sazna. Poslije sam uvijek štedjela kad radim jer znam šta nemaština znači".

Stoja danas uživa u svom rodnom Perlezu, selu pored Zrenjanina, i kaže da nikad nije pomišljala da proda imanje koje posjeduje i da se odseli u grad: "Dugo godina sam sa djetetom živjela i radila u Novom Sadu i, iskrena da budem, Beograd me nikada nije zanimao. Bile su to devedesete kada se svašta dešavalo i plašila sam se ljudi. Mislila sam da svaki čovjek koji izlazi po klubovima i splavovima nosi pištolj i da mafijaši maltretiraju ljude. Poslije sam došla opet u Perlez. Ovde imam mir i ne pomišljam odatle da idem. Skockala sam sve po svojoj volji".

Ovo je Stojin sin, Milan koji je završio srednju medicinsku školu, od pjevačice nikada nije tražio novac, a život joj je učinio savršenim sa dvoje unučadi koji su danas njen cijeli svijet.

(MONDO)