Holivudski zavodnik za dlaku izbjegao smrt: Doživio jezivu nesreću - pao sa TREĆEG SPRATA (FOTO)

Orlando Blum ispričao je sve o strašnoj nezgodi koju je doživio 1998. godine.

Izvor: Youtube/ Jimmy Kimmel Live

Slavni holivudski glumac Orlando Blum ispričao je detalje jezive nesreće koju je doživeo 1998. godine.

Na svom Instagramu podijelio je fotografiju na kojoj nosi leđnu protezu i objasnio kako je za dlaku izbjegao smrt i trajnu paralizu. Kako je objasnio, užasna nesreća dogodila se kada se penjao sa prijateljima na krovnu terasu. Pao je sa trećeg sprata nakon što se slomila odvodna cijev na koju se oslanjao.

"To sam ja, 1998. godine, otprilike tri mjeseca nakon što sam pao sa trećeg sprata i slomio kičmu. Uz neopisivu snagu volje uspio sam da stanem na noge i sada živim "na ivici", ali mnogo sigurnije", napisao je glumac.

"Do tada sam mislio da sam nepobjediv, međutim poslije pada, bio sam potpuno uništen i fizički i psihički. Danima sam se suočavao sa mogućnošću da ću zauvek ostati u indalidskim kolicima. To me promijenilo u svakom smislu. Sada život gledam potpuno drugim očima."

(MONDO)