Glumica osula paljbu po princu Hariju: "Oblačio se kao nacista, a kuka da mu je život težak?!"

Glumica Keli Ozborn, ćerka legendarnog Ozija Ozborna i Šeron Ozborn, zapjenila dok je pričala o princu Hariju

Izvor: YouTube/Screenshot

Princ Hari i Megan Markl našli su se na udaru dijela javnosti kada su odlučili da istupe iz kraljevske porodice. Preseljenje u Ameriku, brojni intervju, među kojima je i onaj sa Oprom Vinfri u kojem su iznijete tvrdnje da su pojedini članovi kraljevske porodice rasisti, samo su rasplamsali strasti među onima koji ih ne vole.

Ipak, javnost je željno iščekivala Netfliksov dokumentarac o Megan i Hariju, otkrivala pikanterije u biografiji "Spare", čak željno iščekivala nove epizode sada otkazanog podkasta na Spotify platformi.

Sada je svoje mišljenje o Hariju i Megan, mada više o Hariju, iznijela pjevačica i glumica Keli Ozborn.

Ona je gostujući u podkastu "I've had it" šokirala voditelje Dženifer Velč i Andži Salivan, kada je odvalila: "On je najobičnija si*a!".

"On je je*ena si*a", rekla je Keli o Hariju i nastavila: "Stvarno to mislim o njemu. On samo kuka, žali se, 'jao, jadan ja, ja sam taj sa mentalnim problemima, moj život je toliko težak...' Svačiji život je težak! Svačiji život, a ti si bio princ koji se oblačio kao je*eni nacista na žurci, a sada hoćeš da nam budeš papa?! Ne, duvaj ga!".