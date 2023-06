Danica Maksimović je svojevremeno u jednoj emisiji otkrila da je bila na "ivici provalije"

Izvor: Instagram/danymaksi

Glumica Danica Maksimović, jedna od najvoljenijih i najtraženijih domaćih glumica, prije nekoliko godina je, gostujući u jednoj emisiji, otkrila da je 8 mjeseci vodila borbu zbog koje je u jednom periodu svog života "pila litar i po votke dnevno".

Danica je ispričala da je borba protiv alkoholizma, iz koje je išla kao pobjednik, trajala nekoliko mjeseci, ali za nju predstavlja najveću pobjedu u životu.

"Najveća pobjeda je to što sam pobijedila porok. Ja sam ponosna, postala sam misionar. Prosto, takva sam, eto. I ponosna sam na to, i moja doktorka, ukućani, prijatelji, a to rijetko ko to uspije, u bilo kom poroku", rekla je glumica u emisiji Marije Kilibarde svojevremeno, i otkrila da je borba trajala oko osam mjeseci budući da je bila disciplinovana.

Vidi opis PILA SAM LITAR I PO VOTKE DNEVNO! Danica Maksimović iskreno o borbi s alkoholizmom - "Uzmem honorar iz banke i u kafanu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: TV Prva / screenshot Br. slika: 5 5 / 5

"Ja sam samo htjela da radim, da to prođe uz rad. Ništa ustanove, ja to ništa, da se ja nešto polivam. Ja sve znam, znam da imam problem, samo mi treba mala pomoć. I tako je i bilo. Vrlo brzo sam se izborila i, evo, 30 godina sam svoj na svome, na suvo".

"Ja sam bila sportista i onda uđeš u pozorište i svi to konzumiraju. Ne možeš da prođeš. Za mene je to bilo pogubno. Ljudi smo i poročni smo, samo malo treba da se pređe crta. E, sad, kada si na ivici provalije, onda se osvijestiš."

Voditeljka Marija Kilibarda pitala je Danicu koliko je oštra bila ta ivica provalije, na šta joj je bez ustezanja odgovorila da je "bila litra i po votke dnevno".

"Ozbiljno, s orkestrom ulazim u Stupicu, u Klub književnika. Ljudi piju na moj račun, uzela ja honorar iz banke i hoću da se provedemo, ali onda dođeš do ivice provalije i shvatiš da moraš da staneš i staneš. Imaš jak karakter. I moraš da imaš nekog uz sebe, nekog najiskrenijeg prijatelja, koji će da ti kaže stop, ovo ne može više ovako. To je jako važno", objasnila je Danica Maksimović.