ZBOG SLAVNE MADAM TRESU SE MOĆNICI IZ SVIH OBLASTI: Rokovnik otkriva sve tajne - Ko je posjećivao njenu javnu kuću?!

Bila je slavna madam, svi poznati moćnici iz svijeta zabave, sporta i politike su je odlično znali, a ona je još bolje znala njih, tačnije njihove fetiše koje su vešto skrivali od javnosti.

Izvor: Instagram/officialheidifleiss

Hajdi Flajiš (57) početkom 1990ih našla se na svim naslovnim strana svjetskih medija kada je otkriveno da vodi veoma unosam posao s prostitucijom, a na pomen njenog imena i danas neki od najpoznatijih svjetskih zvezdi premru od straha. U svoje vrijeme bila je najpopularnija u tom poslu, međutim danas vodi jedan sasvim drugačiji život, a mnoge zanima šta se desilo s njenim tajanstvenim "guči" rokovnikom.

U vrijeme kada je bila slavna madam, Hajdi je bila zgodna brineta, savršeno doterana i obučena, nosila je po narudžbini rađene mini suknje i visoke štikle. Takva je bila i u sudnici, kada je porota rekla da je kriva po tri tačke optužbe za navođenje na prostituciju. Dvije su odbačene, kao o ona o uzimanju kokaina. Danas ona izgleda skroz drugačije - nema ni frizuru, a o odjeći po mjeri ni traga ni glasa. Ipak na kratkom snimku se može videti da je u plavoj majici koja na sebi ima logo legalne javne kuće u Nevadi koju je osnovao njezin bivši dečko Denis Hof koji je preminuo 2018. godine.

Uspjela je 2008. godine da izbegne zatvor, kada je uhapšena zbog "vožnje pod dejstvom opojnih sredstava". Bila je na liječenju, a definitivno je prestala da pije kada je ove godine preminuo njen bivši dečko Tom Sajzmor kog je tokom njihove veze prijavila za nasilje u porodici. U Nevadi je želela da otvori legalnu javnu kuću, što je tamo dozvoljeno, ali je odustala. U jednom od retkih intervjua izjavila je da joj ne ide više da se bavi glupostima koje idu "ruku pod ruku" s industrijom s*ksa.

U danima slave, slavna madam vodila je lanac od 500 prostitutki. Tvrdila je kako joj nedjeljno donose 300.000 dolara. U intervjuu otkrila je da je sa 22 godine postala dejvojka za poslovnu pratnju, nakon susreta s madam Aleks, a samo tri godine kasnije i sama je postala šefica. Napravila svoj krug "najboljih djevojaka" kojima je uzimala 40 posto zarade, a one su usluge naplaćivale oko 1.500 dolara za noć.

U njenom poznatom "guči" rokovniku crvenih korica, o kojem su svi govorili kada je pukla priča o poznatima koji posjećuju prostitutke, na 28 strana su navodno, bila ispisana imena slavnih klijenata. Jedini za kojeg se sigurno zna da je bio na listi je glumac Čarli šin. On je, pričalo se, potrošio 53.000 dolara na usluge njenih djevojaka. O drugim imenima redatelja, glumaca, pjevača još se niko nije usudio da piše zbog straha od tužbe.

Vidi opis ZBOG SLAVNE MADAM TRESU SE MOĆNICI IZ SVIH OBLASTI: Rokovnik otkriva sve tajne - Ko je posjećivao njenu javnu kuću?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Profimedia Br. slika: 11 11 / 11

Uhapšena je 1993. godine i dobila tri godine zatvora, ali kazna je srušena nakon žalbe njenog advokata. Ipak, završila je u zatvoru, ne zbog prostitucije, nego zbog neplaćanja poreza. Od tada živi u Pahrumpu i pomaže pticama.

Na profilima na društvenim mrežama kao i na službenom sajtu Hajdi Flajš danas piše da je ona "holivudska madam u pentiji i zaštitnica papagaja". Ona već 20 godina živi u svojoj kući vrijednoj oko milion dolaza u kojoj prostor deli s 23 velika šarena papagaja. Njene ptice su egzotičnog porekla, neke su i zaštićene vrste i zbog njih je spremna na sve, a svoj dom naziva - kućom za ptice.

Nekadašnja madam, kroz čije su ruke prošli milioni dolara, odradila je svoje vrijeme u zatvoru, zato njene ptice ne žive "iza rešeraka", već slobodno lepršaju po kući koju je preuredila tako da se osećaju komforno u njoj. Tako je umjesto tepiha ima pločice, jer je lakše za održavanje higijene, a svuda po kući se nalaze grane i prepreke na koje ptice, koje je uglavnom spasila, mogu da slete.

Do samog imanja vodi dug i prašnjav put, uz upozorenja zabrane pristupa, a ptice su poput alarma koji se oglašava pre nego što gosti, pozvani ili nepozvani priđu bliže - "Sve je to za njih. To je kuća za ptice. Dugo mi je trebalo da je napravim. To se zove 'učenje u hodu'", kaže Hajdi u videu za "DailyMail". Posadila je i biljke po cijelom imanju, redovno komunicira sa svojim pernatim ljubimicama, ali život nije pesma ni u ovom ptičjem raju.

Nakon što je 2022. godine neko ustrelio sačmarom njenu pticu koja je srećom preživela, odlučila je da se preseli, ali je ipak odlučila da je njenom pticama bolje da ostanu tu gdje jesu. Nju novac više ne zanima osim kada su u pitanju, naravno, ptice koje su joj uništile čak i "bentlija". Neke od njih platila je i 50.000 dolara.

(MONDO)