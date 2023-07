GLUMAC 15 GODINA NIJE JEO MESO, EVO ZAŠTO JE OPET POČEO: Potpuno promijenio ishranu, sada su svi zabrinuti (FOTO)

Glumac Kilijan Marfi, zvijezda serije "Peaky blinders" i filma "Openhajmer", 15 godina nije jeo meso. Evo zbog čega je ponovo počeo!

Izvor: YouTube/BBC

Glumac Kilijan Marfi, glavni junak serije "Peaky blinders" i trenutno aktuelnog bioskopskog hita "Openhajmer", otkrio je zašto je poslije 15 godina odustao od vegetarijanskog načina ishrane.

Marfi (47), kojeg trenutno gledamo u bioskopima u filmu "Openhajmer", čitavih 15 godina bio je vegetarijanac. U jednom intervjuu ispričao je zašto je prestao da jede meso.

"Uopšte nije bila u pitanju moralna odluka, više sam brinuo da ću dobiti bolest ludih krava", ispričao je Marfi u jednom intervjuu 2017. godine. Potpuno je prestao da unosi meso, ali je onda zbog uloge morao da promijeni način ishrane.

"Kada smo snimali prvu sezonu serije 'Peaky blinders', produkcija se brinula da ću izgledati kao mršavi tip iz Irske. Moj trener je preporučio da se vratim mesu. Sjeli smo u restoran, konobar je pitao da li želim ribu ili srnetinu, i on je rekao - uzmi meso. I bio je u pravu, bilo je fantastično", ispričao je glumac.

Ali, nekoliko godina kasnije, Marfi je morao da značajno smrša zbog uloge u "Openhajmeru".

"Ja volim činjenicu da se gluma odvija i u tijelu. Openhajmer je imao vrlo prepoznatljiv izgled i siluetu, i želio sam da izgledam što više kao on. Smršao sam i to značajno, on je izgledao skoro neuhranjeno, živio je na koktelima i cigaretama", ispričao je Marfi, koji nije otkrio tačnu dijetu kojom je skinuo kilograme. Ne želi da podstiče druge na nezdravi način ishrane, jer navodi da je njegova okolina bila zabrinuta. Koleginica iz filma, Emili Blant, u jednom intervjuu je rekla da je jeo "jedan badem dnevno".

"Skoro sam došao do vrlo nezdravih navika. Otišao sam predaleko. Takmičio sam se sam sa sobom, i nikome to ne savjetujem", rekao je on.

Pogledajte kako Marfi izgleda u filmu "Openhajmer"...

...kao i trejler filma "Openhajmer"!

"Openhajmer" trejler Izvor: YouTube/Universal pictures

(MONDO)