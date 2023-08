Karleuši ugašen YouTube kanal, Futa kaže "Nije jedina"

Aleksandar Radulović Futa, suprug pokojne Marine Tucaković i otac pokojnog Milana Radulovića Laće, angažovao pravni tim

Pravni tim Aleksandra Radulovića Fute, kompozitora i supruga Marine Tucaković, ali i oca Milana Radulovića Laće, pokrenuo je pravi postupak protiv pjevačice Jelene Karleuše, ali i drugih estradnih zvezda koje za sada nisu imenovane.

Jutjub kanal Jelene Karleuše, na kojem su se nalazili njeni spotovi i izvođenja pjesama u emisijama i na nastupima, prije nekoliko dana je bio ugašen, zbog zloupotrebe autorskih prava koje posjeduje Marina Tucaković, potvrdio je Aleksandar Radulović Futa.

"Tačno je. Ima raznih ljudi kojima će sada biti ugašeni kanali. Ne znam ni koje pjesme, ni koji ljudi, ni koji kanali, to radi ekipa u moje ime. Ne znam pojedinačno. Ima ih dosta. U pitanju je Zakon o autorskim pravima koji konačno ima funkciju da zaštiti autore, jer ovaj javašluk koji se tiče prisvajanja autorskih prava od strane pjevača nema smisla. Taj Zakon to rješava, komplikovano je. Meni je moj tim to tako objasnio, ja poštujem autorska prava koja se tiču Zakona – autorska prava Marine Tucaković i Milana Laće", rekao je Futa Radulović za Novu i dodao da postoji mogućnost dogovora sa pevačima kako bi njihovi kanali bili vraćeni na platformu.

"Naravno da postoji mogućnost da dođemo do dogovira, ja ne učestvujem u tome, već stručni ljudi. Bez obzira na ime i prezime, svi su oni u istoj grupi ljudi koji zloupotrebljavaju autorska dela bez dozvole autora".

