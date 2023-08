"Pravi se da voli muškarce samo da bi više zaradio": Nova frka zbog Harija Stajlsa u HALJINI! (FOTO)

Hari Stajls se pravi da voli muškarce samo da bi više zaradio, tvrdi glumac, modna ikona i LGBT aktivista Bili Porter. "On nije morao da žrtvuje ništa, a ja se čitavog života borim"!

Izvor: YouTube/HarryStylesVEVO

Glumac Bili Porter, modna ikona i LGBT aktivista, osuo je paljbu po pjevaču Hariju Stajlsu zbog naslovne strane "Voga", na kojoj Hari nosi haljinu. Iako je ova naslovnica stara tri godine, bura se ne stišava!

Kada je Hari Stajls postao prvi muškarac u haljini koji se ikada slikao za naslovnu stranu "Voga", LGBT zajednica je to osudila. Harija cijelog života povezuju isključivo sa ženama, a mnogi smatraju da su njegove priče o "fluidnosti se*sualnosti" čist PR.

Bili Porter, koji je više puta na crvenom tepihu bio u haljini, ponovio je da ne shvata zašto je Stajlsu dozvoljeno da se slika za "Vog" u haljini, dok bi njega "upucali" da se to dogodi.

Izvor: Profimedia

"Harija nije briga, on ovo radi jer mu neko kaže da bi to bio dobar potez. Ovo je politika. A za mene, ovo je moj život. Borio sam se čitavog života da dođem do toga da mogu da odem na dodjelu Oskara u haljini, a da me ne upucaju. A sve što je Hari morao da uradi je da bude bijel i strejt", rekao je Porter svojevremeno.

Nagrađivani glumac kasnije se izvinio, rekavši da nije htio da uvrijedi Harija, već da je tema šira od njegovog pojedinačnog primjera. Ipak, dvije godine kasnije, ponovio je kritike i stav da Hari Stajls voli samo žene, dok se fanovima "prodaje" kao neko ko voli oba pola.

Izvor: Profimedia

"Nije Hari lično kriv što je bijel i sladak i strejt, i na taj način se uklapa u trenutnu infrastrukturu. Zato je bio na naslovnoj. Ali to nije dobro. On, ili njegov tim, koriste moju zajednicu kako bi uzdigli sebe. A nisu morali da žrtvuju baš ništa", rekao je Bili Porter.

On je potkačio i dugogodišnju urednicu "Voga", Anu Vintur, i to oštrim riječima.

"Ana me je tada pitala ko su pioniri stila u LGBT zajednici, i ta ku*ka je onda pitala šta njen časopis može da uradi da bi poboljšao situaciju. I bio sam toliko zapanjen, da nisam rekao šta je trebalo da kažem", rekao je Porter.

(MONDO)