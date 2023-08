LJUBAV SVOG ŽIVOTA ĆE NA VJEČNI POČINAK ISPRATITI NA DIRLJIV NAČIN! Odluka Sandre Bulok slama srca

Nakon tri godine tajne borbe sa rijetkom bolešću, partner Sandre Bulok je preminuo, a sada je otkriveno kako će se slavna glumica zauvijek oprostiti od ljubavi svog života.

Izvor: ne koristiti

Jedna od najpoznatijih svjetskih glumica, Sandra Bulok nedavno je saopštila da uzima pauzu od Holivuda, a kada je njen partner Brajan Rendal preminuo, svima je bila jasna njena odluka. Brajan Rendal umro je od ALS-a, neurodegenerativne bolesti sa kojom se borio tri godine. Posljednjih godinu dana, Sandra Bulok je odbijala da snima nove projekte kako bi se brinula o njemu.

Sandra i Brajan u ljubavi su od 2015. godine, ali nikada nisu izgovorili sudbonosno "da". Čuvali su privatni život daleko od očiju javnosti, a toga su se pridržavali i kada je Brajan obolio. Preminuo je početkom avgusta ove godine, a glumica je tako izgubila ljubav svog života i za nju je ovo težak period.

Navodno će Sandra na Bahamima prosuti njegov pepeo i to na mjestu koje je obilježilo njihov život - "Mjesto je bilo tako posebno za njih oboje. Zauzeli su cijelo ostrvo kako bi mogli da budu ono što jesu. Bilo je to mjesto na kom su dijelili neke od svojih najsrećnijih trenutaka sa djecom i prijateljima. Tamo bi provodili nedjelje. Ima puno razloga i smisla da se ovdje oprosti od njega", istakao je dobro upućeni izvor.

Izvor: Profimedia/HEDO

Na Bahamima su imali neformalnu ceremoniju na kojoj su razmijenili zavjete pred porodicom. Tim činom nisu postali muž i žena, ali su djeci pokazali koliko im je stalo jedno do drugog. Prije godinu dana se glumica povukla iz svijeta glume nakratko kako bi se posvetila porodici. S obzirom na to da su krili Brajanovu bolest, to što se često sama pojavljivala u javnosti mnogi su tumačili kao probleme u njihovu odnosu. Nakon njegove smrti mnogima je bilo jasno da su bili razdvojeni zbog njegove bolesti.

Glumica nije postala majka biološkim putem pa je 2010. usvojila prvo dijete, a 2015. drugo. Ispričala je jednom prilikom kako su joj i za sina Luisa (13) i za ćerku Lailu (10) javili da može da ih usvoji dok je bila na grobu svoje mame.

"Toliko sam željela djecu, ali jednostavno nikako drugačije nije išlo. I sada sam zahvalna na tome. Za obe bebe sam saznala na istome mjestu, dok sam bila na grobu svoje mame. Osjećam kako mi je upravo mama donijela djecu", rekla je Sandra i dodala kako su joj djeca pokazala put kojim bi trebalo da ide.

Izvor: NEMO / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia