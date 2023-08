KAD SAMANTA DŽOUNS POZOVE - TO KOŠTA MILION DOLARA: Glumica za samo 60 SEKUNDI razgovora sa Keri uzela gomilu para

Tokom snimanja scene Kim Katral nije željela kontakt s koleginicama, nakon čega je otišla kući i napravila dupli martini!

Mnogi su priželjkivali da se čuveni lik Samante Džouns vrati u grad! To se i dogodilo, pa u poslednjoj epizodi serije "And just like that" scena od šezdeset sekundi u kojoj Kim Katral telefonom razgovara sa Keri, obradovao je mnoge. Kako DailyMail navodi, nastaviti "Seks i grad" bez Samante Džouns izgleda kao tost bez putera...sve je bilo tu- nešto staro, nešto novo, nešto plavo, ali nešto je ipak falilo.