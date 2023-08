Folk pjevačica ima vilu od 4 miliona evra i svima bode oči: "Koga briga, nisam UKRALA"

Vera Matović ima najskuplju vili na estradi, a ona je sada progovorila o zaradi, kolegama i estradi.

Za Veru Matović pričaju da je najbogatija na estradi zbog imovine koja se meri u milionima, a priče o bogatstvu je veoma pogađaju. Na estradnoj sceni je punih 50 godina, a jednom prilikom je otkrila sa kakvim bizarnim pričama se susrela tokom svoje karijere, kao i da su je zaboljele priče da se udala za pokojnika.

Priča se da pjevačicina vila na Dedinju vredi oko 4.000.000 evra, tačnije 3,8 miliona - "Moja kuća na Dedinju smeta svima, a meni ničija. To koliko sam u nešto uložila ne treba nikoga da zanima, nikome ništa nisam ukrala", poručila je Vera.

"Domaćin koji me zove da negde pjevam svakako ima da plati dobro čim organizuje veselje. Ako hoćete muziku, moraš i da platiš, a moje kolege i ja odradimo sve do dinara. Danima sam umela da ne spavam da bih stigla s tezge na tezgu. Sjedim u kolima i vozim, a samo što mi ne padne glava od umora. To niko ne zna, svi znaju samo da se hvataju za to koliko je ko zaradio", istakla je ona.

Pored ove impoznatne vile pjevačica poseduje i još jednu luksuznu kuću. Vila na Trošarini, nekretnina za koju rijetko ko znao, je na dva sprata sa ogromnom terasom i visokom gradom, a bukvalno izgleda kao dvorci.

Folkerka nikad ne objavljuje detalje svog doma, ali je jednom prilikom otvorila vrata kuće na Dedinju. Godinama je marljivo radila i ulagala u antikvitete, izuzetne stilske komade i umjetničke slike najboljih autora kojim je opremila svoj dom, čija se vrijednost procenjuje na četiri miliona evra.

