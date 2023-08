"LJUDI KOJI SU SAMO RADOSNI IMAJU PROBLEM": Srpski glumac otkrio sa kojom svojom ulogom bi mogao da se POISTOVIJETI!

Radomir Raša Bukvić nakon zapaženih uloga u domaćim serijama i filmovima, odlazi u Pariz po ulogu pljačkaša banke iz Leskovca!

Glumac Radivoje Raša Bukvić (43) nedavno je na filmskom festivalu u Sarajevu imao premijeru nove serije "Azbuka nešeg života", ali i ostvarenja "Čuvari formule", koji ove jeseni stiže u boskope. Ali, on već dugo značajne uloge ostvaruje i u svijetu, pa je kadrove na setu dijelio sa zvijezdama poput Brusa VilIsa, Liama Nisona i Katrin Denev, a obzirom da godinama živi u Francuskoj, svojim talentom i radom zaslužio je i nominaciju za prestižnu nagradu "Cezar" u kategoriji mlade nade francuske kinematografije.

Upravo u Francuskoj će provesti naredni period, gdje će naredenih par mjeseci snimati nov film. Centralno mjesto u njegovoj karijeri zasad zauzima uloga Uroša Perića u seriji "Besa", a u seriji "Azbuka naših života" ostvario je zapaženu ulogu. Prije odlaska u Pariz u razgovoru za Kurir, objasnio je da li mu je lakše da igra mračne junake i antiheroje:

"Likovi poput Veljka laki su za igranje kad su dobro napisani. Moraš da fokusiraš pažnju i prikažeš njegovu stranu medalje, a na kraju se ta medalja preokrene i pokaže drugu svjetlost i odsjaj tog karaktera. Veljko se kroz ovu sezonu ljušti kao luk, otpadaju njegove korice i na kraju ostane ono ljuto."

Na pitanje šta mu je bilo najteže u ovoj ulozi, kao i da li ima sličnosti lik koga igra sa njim privatno, Raša odgovara sljedeće:

"Ne smijem da otkrijem, jer ćemo pokvariti publici uživanje dok gleda drugu sezonu. Teško mi je kao glumcu da opravdam nešto što osuđujem u privatnom životu, a ovdje moram to da branim", objašnjava on i dodaje: "Ima nešto malo. Mogu da razumijem kroz šta on prolazi. Međutim, nije dobro kad ljudi zadržavaju svoje emocije. Nije dobro kad je neko samo u jednoj emociji. Ljudi koji su samo radosni imaju problem, što je slučaj i mog junaka."

Serija "Besa" ostala je uskraćena nagrade na festivalu u Sarajevu prošle godine, ali glumac ističe da time nije razočaran, te da na odluke žirija utiče mnogo faktora. Nada se snimanju treće sezone u nekoj bliskoj budućnosti.

U Bjelogrlićevom ostvarenju o kome se puno priča "Čuvari formule", Bukvić igra čuvenog profesora i fizičara Dragoslava Popovića, koji je suprug njegove koleginice Rade Đuričin i sin snimatelja Radana Popovića. A da li je zbog toga osjetio veću odgovornost da ulogu iznese na pravi način kazao je sljedeće:

"Da, prema Radi i Radanu. Bjelogrlić je napravio konstrukciju njegovog lika koja nema mnogo veze s Dragoslavljevom biografijom. Uzeo je samo neko nadahnuće iz realnog života, ali kasnije ga je ubacio u neke fiktivne kontekste. Imao sam rasterećenje jer ne pravdam istinu. Morao sam prije snimanja dobro da se raspitam šta je taj čovjek radio prije, i kako je akcident u Vinči uticao na njega poslije. Taj događaj iz 1958. obilježio je njegovu karijeru. Poslije toga uglavnom se bavio ćutanjem i nije govorio o tom događaju. Kad je dolazila ta tema na dnevni red, uspio je diplomatski da izbjegne razgovor."

Glumac je dodao da upravo putuje za Pariz, gdje će provesti dva mjeseca na snimanju filma o Brunu Sulaku i Radiši Jovanoviću, poznatom kao Stiv, koji su bili čuveni pljačkaši banaka. Igraće Stiva, koji je porijeklom iz Leskovca.

