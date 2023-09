Biljana Sečivanović se sa 47 godina povlači sa estrade, a razlog šokirao sve!

Pjevačica Biljana Sečivanović priznala je da se ulijenila kada je muzika u pitanju, i da će od sada pjevati kada i koliko želi.

Izvor: Instagram/biljanasecivanovic

Pjevačica Biljana Sečivanović (47) nedavno je donijela odluku da promijeni profesiju, i da pjevanje zamijeni radom u firmi. Ona je postala direktorka u kompaniji svog supruga. Njena odluka je sve iznenadila, a sada je otkrila da li planira da se povuče sa javne scene. Kako je objasnila, ne želi da pjeva čitavog života, već je sada došla u mogućnost da bira mjesta na kojima će nastupati.

"Ne vjerujem baš da ću sa 83 godine pjevati, uvek postoji ono za svoju dušu, svoje ljude i prijatelje. Možeš sebi da ograničiš, ja ću uvijek pevati da se razumijemo, ali neću raditi punom parom kao što sam do sada radila. Negdje ću odrediti- toliko mogu, to mi je dovoljno i toliko ću da prihvatam. Sve preko toga neću prihvatati i to je to", ističe Biljana.

Ona je dodala i da je ne zanimaju nove pjesme, te da je lijena kada je posao u pitanju. Odabir pjesama je prepustila svom suprugu Aci, a njemu taj posao u posljednje vreme ide baš od ruke, i ona se ne miješa previše.

"Moram da priznam da sam se malo ulijenila kada je to u pitanju, imala sam drugih obaveza i poslova, tako se desilo ove godine u startu. Obećavam da ću to promijeniti samo da uđem u štos, i da mogu paralelno da radim. Suprug je birao neke kavere da radim, ali se ja i tu kao nešto razvačim, a što se novih pjesama tiče, ima sigurno jedna koju je odabrao. Ja se time ne bavim i ne želim da se bavim time", zaključila je pjevačica.

BONUS VIDEO:

Svijet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!

(MONDO/Blic)