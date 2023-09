GLUMAC IZ "PRIJATELJA" NEPREPOZNATLJIV! Čuveni Čendler se krije od javnosti

Glumca Metjua Perija javnost pamti po ulozi Čendlera u "Prijateljima", a danas šokira svojim izgledom nakon borbe s porocima.

Izvor: Profimedia/ANDR, AGNY

Iako ostali članovi kultne serije vode koliko-toliko sređene živote i nisu se previše fizički promijenili, to nije slučaj i sa glumcem Metjuom Perijem (54) poznatom po ulozi Čendlera. Glumac se, nakon što se proslavio ovom ulogom, povukao iz javnosti te prepustio drogama i alkoholu, a potom je uslijedila njegova borba s zavisnošću. Sve je to dovelo do toga da svojim izgledom i pojavom šokira obožavatelje.

Metju je nabacio dosta kilograma viška, pa i kada se pojavi u javnosti djeluje zapušteno i kao da ne mari puno na to kakav će utisak ostaviti. Posljednjih godina su ga nekoliko puta fotografi uhvatili u javnosti, a fotografije koje su obišle svijet ne idu mu u prilog. Jednom prilikom, njegov narandžasti ten je sve zainteresovao, a drugi ga zbog ovog lažnog tena pomalo ismijavaju. Sada je mnogima privukla pažnju i fotografija krupnog plana njegovog kažiprsta, koja je potpuno žuta, vjerovatno od duge upotrebe nikotina.

Ovoga puta fotografi su ga ulovili u Los Anđelesu u nešto boljoj formi nego zadnjih godina, i čini se da pokušava da se vrati na pravi put, ali jedne loše navike nikako se ne može da se riješi. Peri je snimljen kako ulazi u jednu sportsku radnju u jednom kežual izdanju, a izlazi u potpuno drugom, novom autfitu, a odmah po izlasku zapalio je cigaretu, piše Daily Mail. Glumac je prošle godine svoju životnu priču pretočio u memoare pod nazivom "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", u kojima je bez imalo zadrške progovorio o teškoj borbi s ovisnošću o alkoholu i drogama. Prije izlaska knjige, on je otkrio neke dijelove knjige koji su šokirali mnogobrojne fanove omiljenog Čendlera. On u svojoj knjizi bez zadrške piše o tamnoj strani slave.

Izvor: Profimedia

"Htio sam da podijelim svoje iskustvo sad kada sam siguran da neću preći na mračnu stranu. Morao sam pričekati neko vrijeme da budem skroz 'čist' i udaljim se od dugogodišnjeg alkoholizma i zavisnosti. A najvažnije od svega je da sam prilično siguran da će moja priča pomoći ljudima", kazao je za strane medije Peri, koji je svoje memoare započeo šokantnim priznanjem da je prije pet godina skoro preminuo. Tada je javno otkrio da pati od gastrointestinalne perforacije, ali i da je došlo do komplikacija kada mu je puklo debelo crijevo, kada su ljekari rekli njegovoj porodici da postoji malo vjerovatnoće da preživi. Dvije nedjelje bio je u komi i pet mjeseci u bolnici, a nakon što je pušten na kućnu njegu, još je devet mjeseci morao koristiti vrećicu za kolostomiju.

"Ljekari su mojoj porodici rekli da imam dva posto šanse za život. Stavili su me na uređaj koji se zove ECMO, koji obavlja disanje za srce i pluća. Niko to ne preživi", otkrio je. U knjizi se prisjetio i svojih početaka i uloge u ''Prijateljima''. Tada su mu bile 24 godine, a njegova zavisnost o alkoholu tek je počela izlaziti na površinu.

"Mogao sam to podnijeti, na neki način. Ali kad sam napunio 34 godine, nije mi bilo lako nositi se s time. Ali bilo je godina u kojima sam bio trijezan. Deveta sezona bila je u godini u kojoj sam bio trijezan sve vrijeme. I pogodite koja je sezona bila nominovana za najboljeg glumca? Pomislio sam tada kako bi mi to trebalo nešto govoriti", piše glumac u knjizi u kojoj, između ostalog otkriva i da je u jednom trenutku uzimao čak 55 tableta Vikodina i drastično izgubio na težini. Imao je samo 58 kilograma. Svoje stanje pokušavao je sakriti od kolega i prijatelja, ali dramatične promjene u njegovom izgledu jasno su davale do znanja da su ga poroci doveli do dna.

(MONDO/Večernji list)