Nataša Bekvalac bacila oko na pjevača: Ispod slike mu ostavila SOČAN KOMENTAR, on joj odmah odgovorio

Nataša Bekvalac nije ostala imuna na isklesano tijelo Saše Kovačevića!

Dobro je poznato da su Nataša Bekvalac i Saša Kovačević u sjajnim odnosima, pored toga što su kolege. Obzirom da je Saša neko ko puno pažnje pridaje fizičkom izgledu, on nerijetko obraduje pripadnice nježnijeg pola fotografijama na kojima mu se vide isklesani trbušnjaci. Na jednu takvu nedavnu objavu je reagovala iNataša Bekvalac.



"Bokte mazo", napisala je Nataša ne krijući oduševljenje, i dodala smajliće koji plaču od smijeha i srca. Saša je naravno video ovaj Natašin komentar pa joj je odgovorio: "Mačko moja lijepa", napisao je i uzvratio joj srca.

Saša Kovačević ima 35 godina i više od 15 godina uspješne karijere iza sebe. Za to vrijeme, pjevačev izgled se dosta promijenio, a svi se pitaju da li je podlegao estetskoj hirurgiji. Na društvenim mrežama duže vrijeme kruže brojne fotografije na kojima se vidi kako je pjevač izgledao tokom proteklih godina, od momenta kada se pojavio na javnoj sceni, pa sve do danas. Zbog jedne stare slike na kojoj se vidi jača vilica i "ispeglano čelo", Internet je izgoreo od tvrdnji da je "pumpao jagodice, dizao obrve i koristio steroide", a nedavno se moglo pročitati i da je Kovačević u Turskoj radio operaciju kojom su njegovi trbušnjaci došli do izražaja.

"Treći put sam operisao sinuse, jer 20 i nešto godina imam problem sa alergijama i na svakih šest-sedam godina riješavam problem sa nosnim školjkama, da ne zamaram sad. To je bio razlog zašto smo otišli, iskoristio sam ovaj period kad nemamo posla i mogu sebi da dozvolim da budem otečen i kakav god, to je bio razlog", izjavio je pevač tada.

A kako izgleda fotografija na koju je Bekvalčeva odljepila, pogledajte u galeriji:

