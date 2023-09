ZAVIRITE U DOM DARE BUBAMARE: Sa sinom živi u stanu od 170 kvadrata, ovakav luksuz rietki mogu priuštiti

Pjevačica Dara Bubamara pored stana u Beogradu, posjeduje i luksuznu nekretninu u Novom Sadu.

Poznata po izreci "puno košta", pjevačica Dara Bubamara ne krije koliko voli brendirane stvari i život na visokoj nozi. Pored stana u Beogradu, ona posjeduje i luksuznu nekretninu u Novom Sadu.

Stan od sto sedamdeset kvadrata platila je dvjesta hiljada evra, a opremila ga je najluksuznijim namještajem. Dnevna soba je u bijeloj boji sa zlatnim detaljima. Po sredini sobe je kristalni luster, bijela garnitura, kao i bijeli stilski sto i stolice. Susjedi iz ulice tvrde, da pjevačičin sin Kosta pohađa jednu od najskupljih osnovnih škola u Novom Sadu.

"Moja ćerka ide s Darinim sinom u razred, i mogu vam sa sigurnošću reći da je to jedna od najskupljih privatnih osnovnih škola u Novom Sadu. Godina košta i do pet hiljada evra, ali u to je uračunato sve - škola, ručak, dodatni rad s djecom, prevoz, kao i osiguranje koje imaju u okviru škole", otkriva izvor.

