Glumac Irfan Mensur o porodici i borbi za život - "Moram da radim iako sam u penziji"

Irfan Mensur (71) u iskrenoj ispovijesti o bivšoj ženi Srni Lango, sinu Pavlu i snalaženju kroz život.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Čuveni glumac Irfan Mensur (71) progovorio je za "Blic" o zarađivanju, sinu Pavlu koji je krenuo njegovim stopama, ali i izabranici svog nasljednika, kojom je po svemu sudeći, oduševljen. Nije zaobišao da prokomentariše i u kakvim je odnosima sa bivšom suprugom, Srnom Lango.

"Ja sam u penziji već sedam godina, bacio sam bio radnu knjižicu, ali snimam serije ove nove kad god me pozovu. Ali, da ne bih živeo penzionerski život, radim više i više se pripremam da radim nego kad sam tek gradio karijeru. Ima mnogo talentovanih mladih glumaca, ja sam profesor glume već 20 godina. Ammar Mešić je moj student, on je kod mene završio glumu, ja vjerujem u mlade ljude", kazao je Irfan Mensur.

"Nervira me kad za mog sina kažu u medijima 'sin Irfana Mensura'. On jeste moj sin, ja se ponosim njim, ali dosta više... To dođe kao priljepak njemu. Mnogo mi je drago što se polako bori za svoje ime" rekao je glumac, pa progovorio o bivšoj ženi i emotivnom životu sina Pavla. "Srna Lango je moja prijateljica, radimo sad nešto zajedno. Svi će reći: 'Vi ste se pomirili', ali ne... Ona je jedna izuzetno talentovana glumica, pametna, rječita žena, ja sam je zbog toga angažovao kao scenaristu u novoj seriji. A što se tiče sina... Ne mogu da mu dajem savjete u vezi njegovog emotivnog života, ne... On je suviše pametan i suviše svoj. Nisam se petljao ni u njegovu karijeru, pa neću ni u privatni život. Htio sam da ga odvratim od glume, ali sam brzo shvatio da sam u krivu. Drago mi je što je uspješan sada. Nastasija je divna, prepametna djevojka, nadam se da će njih dvoje lijepo i uspješno živjeti, a da li će stati na 'ludi kamen' to je njihova stvar. Ona je obrazovana, brza, dobro misli, šta ćete više...", istakao je Irfan za "Blic".

(MONDO/Blic)