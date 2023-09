Zlata Petrović priznala je da osim lektire, nije pročitala nijednu knjigu, te da joj je pjevanje bilo bitnije od obrazovanja.

Izvor: TV Pink / screenshot

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Zlata Petrović, koja je bila u vezi sa Sašom Popovićem i jednom prilikom otkrila detalje vjeridbe i kako ga je gađala prstenom, svojevremeno je ispričala da se prvi put udala sa 14 godina. Zlata se nakon osnovne škole, na nagovor roditelja, udala za "lepog i bogatog momka" kojeg nije voljela, a do 18. godine bila je već u trećem braku.

Za sebe voli da kaže da je žena iz naroda, da je estrada nije pokvarila te je tako bez ikakvog ustručavanja i priznala da nijednu knjigu nije pročitala od osnovne škole, nakon koje su je roditelji prvi put udali.

"Nisam pročitala nijednu knjigu jer time nisam stigla da se bavim! Nije me sramota jer je moj život otišao u drugom smjeru. Bitnije mi je bilo da pjevam i da zaradim pare nego da se obrazujem. Čitala sam lektiru jer sam morala do osmog razreda i to je to. Razmišljala sam nekad o školovanju, ali sam shvatila da su me pjevanje i život koji sam vodila naučili da čitam ljude. Za mene je svaki čovjek knjiga. Ne mislim da bih bila pametnija da sam završila fakultet", rekla je pjevačica i dodala da ni danas, iako je u penziji, nema vremena za čitanje.

Vidi opis Zlata Petrović o obrazovanju: Nisam pročitala nijednu knjigu, bitnije mi je bilo da pjevam Zlata Petrović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TV Pink/Printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: YouTube/AmiG Show Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ATA Images /Antonio Ahel Br. slika: 7 7 / 7

"Samo kada na internetu naletim na nešto zanimljivo, ja otvorim link i pročitam, ali suštinski me zanima samo psihologija. Ona mi dosta pomaže u komunikaciji s djecom i da lakše razumem njihove probleme i potrebe. Mog mlađeg sina dosta pogađaju tračevi, pa ja pokušavam da mu objasnim da nisu sve 'avioni i kamioni', kako se priča, već da pojedinci hvaleći se zapravo pokazuju svoju nemoć", rekla je Zlata koja je priznala da je njenom sinu bilo teško da prihvati da je Romkinja.

Zlata iz braka sa Hasanom Dudićem ima sina Mikijia, dok je iz braka s voditeljem Zoranom Pejićem Pejom ima sina Jovana koji se našao u centru pažnje kada je zaboravio da izađe iz "lajva" dok je vodio ljubav s tadašnjom djevojkom.