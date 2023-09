Komšije o Mariji Karan: "Nosi markiranu garderobu i živi punim plućima, ali..."

Život glumice Marije Karan na društvenim mrežama izgleda poput svjetskih zvijezda, od markirane garderobe preko putovanja i odsjedanja u najboljih hotelima, a evo šta njene komšije kažu o tome.

Nakon razvoda i skandala s bivšim dečkom glumica Marija Karan u 2023. godinu ušla je s novim dečkom za kojeg se ispostavilo da dolazi iz imućne porodice, kao i da je sin nekadašnjeg ministra u Vladi Crne Gore. Marko Gvozdenović i Marija Karan su tada objelodanili vezu javnim poljupcem u jednom beogradskom restoranu.

Dok na društvenim mrežama Marija živi život na "visokoj nozi", njene komšije su jednom prilikom progovorile i opisale njeno ponašanje van kamera - "Sin joj je jako vaspitan, ne mogu da kažem da ni ona nije. Uljudno se javi, ali svi se pitamo od čega ta žena živi. A živi punim plućima, na njoj su od glave do pete najskuplje marke odjeće i obuće, a ne vidimo da glumi. Jedno vrijeme su dolazili po nju kada je snimala 'Dinastiju', ali više ni to ne radi. Pratimo je na Instagramu i vidimo da dosta putuje, boravi u najskupljim hotelima. To je ozbiljan novac".

Gospođa koja živi u blizini istakla je da dugo ne zna ništa o glumici - "Ne ulazim u to koliko troši i kako zarađuje, vjerujem i da njen bivši suprug plaća visoku alimentaciju, ali ono što mi smeta jeste što sam je viđala često, kako da kažem da ne zvuči bez veze, ali u stanju koje ne priliči jednoj majci. Malo mi djeluje neodgovorno takvo ponašanje, naročito još kada sam čitala o nasilju koje je preživela od momka", rekla je gospođa koja je željela da ostane anonimna.

U obližnje radnje ne svraća često, prema riječima prodavačica: "Ona se hrani po restoranima i hotelima, vjerujem da kuhinja u njenom stanu nije poslužila ni za kuvanje kafe. Svrati po neke sitnice, što bi se reklo za neke usputne stvari poput slatkiša za dijete, vodu, osnovnu higijenu... Ponekad po voće. U veliku nabavku ne dolazi".

Pogledajte kako je Marija Karan sve na mrežama ostavila "bez daha" izazovnim fotkama u bikiniju:

