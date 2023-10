KONFLIKTE RJEŠAVAMO NA KONSTRUKTIVAN NAČIN! Jelena i Novak Đoković progovorili o sukobu mišljenja i djeci

Novak Đoković i Jelena roditelji su dvoje djece, sina i ćerke, a sada su na jednom prijestoničkom događaju progovorili o roditeljstvu.

Jelena i Novak Đoković često su u centru pažnje zbog svog stila života kao i načina vaspitanja djece. O tome, kao i o svom odnosu govorili su na nedavnom događaju, koji su organizovali u prijestonici.

"Prije nego što smo postali roditelji, ranim razvojem djece smo se bavili kroz našu fondaciju. Tu smo stekli neke zajedničke uvide u to kako treba vaspitavati djecu, odnosno kakva pažnja je njima neophodna da bi se razvili u zdrave ljude. Kao odrasli ljudi svako je na svoj način učio šta njemu prija i kako vjeruje da treba da se vodi zdrav život. Mi kao partneri često pričamo o tome. Naravno da imamo i slaganja i neslaganja, to je prirodno. Trudimo se da naučimo da konflikte rješavamo na konstruktivan način i da različita mišljenja budu uvažena sa poštovanjem. Mislim da smo do sada to dobro savladali kao partneri, ali i kao roditelji", objasnila je Jelena.

Novak je u razgovoru sa pripadnicima sedme sile istakao da se sa suprugom nerijetko mimoilazi u mišljenju. "Ne slažemo se sigurno u svemu i kao što je i Jelena rekla, to je poenta za svaki odnos, brak, porodicu. Kada smo postali roditelji, mi smo nekako oživljavali onaj način vaspitanja na koji su se naši roditelji oslanjali, kako smo mi proveli djetinjstvo i kako smo mi vaspitavani. To je prosto ukorijenjeno u naš genetski kod, a to se poslije odražava i na naš način roditeljstva, i naravno da je bitno imati svijest o tome da se potrudimo da budemo još bolji nego što su naši roditelji bili prema nama. Suština je fondacije da se produbljuje ova tema koja je veoma osjetljiva. Potrebno je biti otvorenog srca i uma, a greške u roditeljstvu svi pravimo, na kraju na greškama se i uči", istakao je najbolji teniser svijeta.

Na pitanje da li su već sada kao roditelji uvidjeli određene greške u vaspitavanju djece, te da li su ih razmazili, Đoković je odgovorio: "Mislim da bi bio veliki problem da ne vidimo greške. Grešaka zaista ima mnogo, ali nije greška razmaziti dijete. Mislim da je neophodno da se što više priča o ovoj temi, a onda stvaramo jedan zajednički pristup roditeljstvu koji je za društvo i naše podneblje prihvatljiv. Suštinski moramo tome da se prilagodimo."

Novakova fondacija dovela je u Srbiju po prvi put svjetskog stručnjaka u oblasti ranog razvoja, stresa i bolesti zavisnosti Gabora Matea koji će uskoro imati nastupe i u BiH.

