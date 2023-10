"NARODNJACI IH ŽULJAJU!" Marija ODBRUSILA Hrvatima zbog Prije

Marija Šerifović je otkrila kako gleda na to što neki pjevači iz Hrvatske poništavaju rad Aleksandre Prijović.

Izvor: YouTube/printscreen/AmiG Show/Marija Šerifović

"Moj komentar na to bi bio da ja smatram da svako treba da nastupa u svakoj državi bez bilo kakvog problema. Ako naš posao ne spaja, ja ne znam ko će ga spojiti. Imamo primjer na mojoj numeri koja je prva u trendingu u Hrvatskoj, u prvom danu u prvih par sati. E sad, ono sa čim imaju problem naši susjedi, jeste to što se radi o izvođačima narodne muzike. Da se to dogodilo nekom pop izvođaču, to vjerovatno ne bi bio problem, ali narodnjaci ih malo žuljaju. Ono što mogu da kažem je da je Aleksandra to svojim radom zaslužila i narod to želi da sluša, a protiv naroda se ne može. Prema tome, mi ili bilo ko može da trubi, protiv ljudske volje se ne može ", rekla je Marija. Kako je dalje istakla, nikada nije imala sličan problem u Zagrebu, već smatra da je isključivo u pitanju vrsta muzike.

Izvor: Miomir Milić

Povodom koncerata Aleksandre Prijović, "Slobodna Dalmacija" je za komentar pitala njihove muzičare i kritičare od kojih niko nije imao naročite pohvale za uspjeh srpske zvijezde. Mnogi od njih, navodno, nisu ni znali "šta pjeva Aleksandra Prijović". "Iskreno, juče su moj otac i brat spomenuli Aleksandru Prijović i da već četvrtu zagrebačku Arenu rasprodaje i tad sam u principu prvi put čuo za nju. Možda nisam najbolji primjer jer ja generalno ne pratim tu scenu. Sad sam išao poslušati. Otvorio sam neku baladu koja bi bila poprilično okej za pojmove Balkana, i onda je krenulo turbo folk pjevanje i ugasio sam. Nisam nikad razumio šta ljude privlači kod takvog pjevanja, ali očigledno sam u manjini, jer mi devedeset devet posto toga danas nije jasno, pogotovo kod nas", rekao je Dino Jelusić, jedan od najboljih vokala u Hrvatskoj i novi član žirija njihovog šoua "The Voice".

"Muziku ne možeš zabraniti, ma koliko se ta cajka meni osobno gadila. Očigledno su mladi našli način kako ujediniti ustaše, partizane, četnike i normalne ljude, pa su postali cajkaši", prokomentarisao je Jakša Kriletić Jordes, frontmen Daleke obale i saksofonista.

Vidi opis "NARODNJACI IH ŽULJAJU!" Marija ODBRUSILA Hrvatima zbog Prije Aleksandra Prijović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Kurir / Petar Aleksić Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 16 16 / 16

(MONDO/Telegraf)