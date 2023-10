Hrvatski glumac o koncertu Prijovićke u Zagrebu: "Ako se pitate ko je najveći problem trenutno..."

Aleksandra Prijović zakazala je četvrti koncert u Areni u Zagrebu, a brojne hrvatske javne ličnosti oglasile su se na ovu temu među njima i glumac Siniša Ružić.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović rasprodala je tri beogradske Arene, a prije nekoliko dana objavila je da je zakazala i četvrti termin koncerta u Areni u Zarebu.

O velikom interesovanju za njen nastup u Hrvatskoj pričao je i tamošnji Dnevnik, a nekoliko javnih lčnosti iznijele su svoje mišljenje o njoj. Mnogi su negodovali, neki joj ipak čestitali, a sada je svoj stav izneo i hrvatski glumac Siniša Ružić. Iako se najprije čini da se osvrnuo na muziku Aleksandre Prijović, glumca je naljutilo nešto drugo.

''Eto, ako se pitate ko je najveći problem Hrvatske trenutno, to je Aleksandra Prijović. Koja se drznula da proda 4 puta Arenu na Laništu'', započeo je Ružić svoju podužu objavu.

''To je strašno. Žena pjeva, ima složen šou, zakupila dvoranu, platiće je, platiće porez, izvođače dodatne, radnike, hotel. Postoje i ljudi koji žele da je slušaju, i plate za to kartu. I svako od njih će popiti bar jedno piće, ili više, prije i poslije, u okolnim kafićima, u Areni. Biće gostiju i iz drugih zemalja. Hoteli, usluge, taksiji, itd., itd., itd.'', napisao je, a onda skrenuo pažnju na pravi problem.

''Ne znam šta ona pjeva. I nije me ni briga. Čini mi se da je pozitivna i da su poruke ljubavne i životne. I nije me briga odakle je. Dolazi ovamo da zavrti posao koji koristi svima, napuniti 4 puta dvoranu koja se jedva par puta godišnje puni. U svakom slučaju korist za sve. Platiće sve što treba (za razliku od nekih političara). Ali ona je problem", nastavio je.

"Nisu problem nakaradni političari koji sramote sebe i svoj narod. Nisu problem reklame za kocku i zavisnost na TV-u, i, kako je rekao jedan doktor, '100.000 ljudi noćas ne spava zbog kocke', ni noćas ni svaku noć, zbog kocke, propasti porodica i dugova. Nisu problem imena kladionica i kockarnica na dresovima prvoligaša i u imenu fudbalskih liga. Nisu problem medicinske sestre i doktori koji rade 6-10 noćnih mjesečno za mizeriju. Nisu problem niti nedovoljno plaćeni i potcenjeni profesori, učitelji, odgajatelji, pedagozi i svi koji se bave djecom od jaslica nadalje. Nisu problem rasprodata hrvatska trgovačka preduzeća i trgovine strancima. Nisu problem hrvatski poljoprivrednici i stočari koji prazne i zatvaraju štale, i ruše nasade zbog neprijateljske konkurencije uvoznih lobija. Nisu problem strane banke i zločin sa kreditima u švajcarskom franku. E da, veliki je problem Dinamov stadion. A projekat Translacijskog centra dječije bolnice Srebrnjak, ma koga to briga, šta će nam to. Daj mi stadion u Maksimiru i Poljudu. Da platimo svaku utakmicu 50.000 € kazne. Ko je*e asistente u nastavi i bolničke njegovatelje, šta će nam oni. Ta glupa bolnica u Blatu, pa kome je to problem? Šta će ti bolnica? I još za djecu?'', piše.