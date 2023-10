Jelena Karleuša se ne zaustavlja: Poslije Prijovićke udarila i na Lepu Brenu

Jelena Karleuša objavila je poruku u kojoj je iznijet niz prozivki na račun Lepe Brene i Aleksandre Prijović.

Jelena Karleuša nedavno je u emisiji "Prvi red" potkačila Aleksandru Prijović o čemu su danima brujala sve društvene mreže.

Karleuša je istakla da smatra da je njena muzika "davna prošlost" i nazvala je "trešom", a nakon Prijovićkinog trećeg uspješnog i krcatog koncerta u Štark Areni, nastavila je u istom ritmu. Ovoga puta Jelena se dotakla i Lepe Brene.

Ona je na svom storiju objavila i podržala mišljenje jedne korisnice, koja je Prijovćku nazvala "neharizmatičom", a Brenu "začetnikom treša", što je izazvalo lavinu novih reakcija.

"Izvinite, stvarno ne kapiram euforiju oko Aleksandre Prijović. Iskače mi svuda oduševljenje, patos, zavijanje i kukurikanje. Ne slušam tu muziku, ali jbg imam pravo na mišljenje. Pa Karli je, bre, raketa za ovo. Izgleda da živim na totalno pogrešnom mjestu. Karli me, bre, diže, ova neharizmatična gospođa u pristojinim, ali bezveznim stajlinzima me totalno spušta. I da dodam još ovo makar me fanovi njene svekrve razapeli, Brena je začetnik treša i primitivizma ex Yu. Džaba 'emancipacija', Lepa Breno, neki od nas se sjećaju početaka", stoji u poruci.

