"BILA SAM TRUDNA SA DŽASTINOM, ALI NIJE BIO SPREMAN!" Britni šokirala priznanjem

Nakon toliko godina, Britni Spirs otkrila da je zatrudnila tokom veze sa Džastinom Timberlejkom, ali bebu nije zadržala.

Neko neće biti srećan predstojećim memoarima pop-princeze Britni Spirs, a taj neko je njen bivši Džastin Timberlejk. Britni (41) je otkrila još jednu šokantnu informaciju iz svoje prošlosti, a to je da je zatrudnila sa Džastinom (42), ali da je abortirala. U knjizi "Žena u meni", pjevačica navodi da je odluci da ne zadrži bebu presudio Džastin.

"Bilo je iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam voljela Džastina. Uvijek sam očekivala da ćemo jednog dana imati porodicu zajedno. Ovo bi bilo ranije nego što sam očekivala. Ali, Džastin definitivno nije bio srećan zbog trudnoće. Rekao je da nismo spremni za bebu u našem životu, i da smo previše mladi", napisala je Britni.

"Znam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali odlučila sam se da abortiram. Ne znam da li je to bila prava odluka. Da sam se samo ja pitala, nikada to ne bi uradila. Džastin je bio tako siguran da ne želi da bude otac tada".

Kako Britni navodi, sve se desilo 2000. a ovo iskustvo i dalje pamti kao jedno od najtraumatičnijih. "Do današnjeg dana, to je jedno od najgorih iskustava u mom životu." podijelila je svoje iskustvo abortusa.

Britni je imala samo sedamnaest godina kada je 1999. započela vezu sa članom tada popularnog benda "N' sync" , sa kojim je bila do 2002. Važili su za "It par" Holivuda, a u svojim izjavama ona je tada tvrdila da je još uvijek djevica. Kasnije je dobila dva sina iz braka sa Kevinom Federlajnom, Šona Prestona (18) i Džejdena Džejmsa (17) sa kojima ima komplikovani odnos, a koji su nedavno prešli da žive sa ocem i njegovom porodicom na Havaje.

