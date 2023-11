SLAVICA POSTALA NAJBOGATIJA SRPKINJA ZA 58 SEKUNDI: Ušetala u sudnicu i postala MILIJARDERKA

Bivša supruga Bernija Eklstona Slavica, ispričala je u jednom intervjuu da tokom braka nije mogla da nosi trenerku

Ćerka Jove Radića i Ljubice Malić danas je jedna od najbogatijih žena na svijetu čija se imovina procjenjuje na oko 1.2 milijarde dolara. Slavica Radić je trenirala odbojku i rukomet, a počela je da se bavi manekenstvom rano, kako bi zaradila novac i pomogla svojoj mnogočlanoj porodici.

Na jednom setu je i upoznala svog budućeg muža. Organizatori trke Formule 1 su je angažovali da reklamira sportsku odjeću kada je imala 23 godine, a iz prikrajka ju je posmatrao Berni Eklston.

"Proklinjala sam i vrućinu i trku i sjela na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je vidio pozvao me je u svoj 'Moto-hotel'. Bila je to njegova pokretna kancelarija u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me je na piće, ali nismo mogli previše da razgovaramo jer ja nisam znala engleski, a on nije znao italijanski. Ostavila sam mu broj telefona ali – pogrešan. Morao je da okrene pola svijeta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana uspio je da me pronađe", ispričala je Slavica dvedesetih godina.

Ubrzo su stupili u brak i živjeli u soliteru od 9 spratova u kojem je Berni imao i firmu, zbog čega je Slavica jednom prilikom izjavila "da nije smjela da obuče trenerku u kući kako ne bi u tom izdanju naletjela na nekog od zaposlenih".

2008. godine se saznalo da je brak Slavice i Bernija pred raspadom. Prve su otkrile britanske novine koje su objavile da se Slavica u 50. godini života odselila iz njihovog doma vrijednog 10 miliona funti i unajmila advokata. Berni je demantovao priče u novinama, tvrdio je da se preselila privremeno jer ne podnosi buku koja dopire iz gradilišta na susjednoj kući, ali istina je bila da je Slavica napustila Bernija. Kao razlog nesuglasica navodila se Bernijeva posvećenost poslu što je dosadilo negovoj supruzi koja je jednom čak izjavila da nema ništa od bračnog života:

" Šta imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode da spava. Čak i ako je na odmoru, ne može dva minuta da sjedi na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima", rekla je Slavica koja je čekala da se ćerke osamostale, pa da i ona počne samostalni život.

Brakorazvodna parnica 10. marta 2009. godine trajala je tačno 58 sekundi, koliko je bilo potrebno da sudija pročita rješenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podjele imovine. Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udio u dionicama.