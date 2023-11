Kaliopi udarila na estradnjake: Danas svako može da puni arene

Kaliopi Bukle rekla je da danas svako može da puni arene i velike dvorane jer je sada muzika mnogo komercijalnija nego što je nekad bila.

Makedonska pevačica Kaliopi Bukle nedavno je trebalo da održi koncert u Beogradu, ali je pred sam početak nastupa došlo do nemilog događaja kada je jednoj ženi pozlilo. Dvorana je ispražnjena, a Hitna pomoć je pokušala da reanimira ženu. Nažalost, pokušaji da joj se spase život bili su uzaludni i ona je preminula.

Pjevačica je teško podnijela vijest o tragediji, odvedena je u policijsku stanicu da bi dala izjavu policiji, zatim je otkrila detalje tragičnog događaja, a sada je istakla da danas svako može da puni arene.

"Ostala sam verna svom muzičkom pravcu jer volim da pravim muziku po svom senzibilitetu. Ne kupuju me novi trendovi i žanrovi koji su popularni, ali očigledno da ima mnogo ljudi, zapravo omladine, koji to slušaju. Svako danas može da napuni arenu, to je postalo normalno, a ranije je bila prava retkost", ispričala je pjevačica i dodala:

"Duete ne volim da snimam, nekako to nije moj fazon. Bilo je ponuda kolega, sve sam odbila, ne zato što sam digla nos već zato što sebe ne vidim u tome".

Usled tragičnog događaja, koncert Kaliopi u MTS Dvorani je otkazan, a novi datim će biti naknadno saopšten.

