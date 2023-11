MRZILI SU ME ZBOG CECE RAŽNATOVIĆ: Željko Šašić o počecima

Pjevač Željko šašić progovorio je o početku svoje karijere i brzim devedesetim godinama u Beogradu.

Izvor: Pink tv /printscreen/ATA Images/Antonio Ahel

Željko Šašić se poslije duže pauze vratio u javni svijet, te se može pohvaliti i te kako posećenim nastupima koje gotovo svakog vikenda ima u brojnim zemljama.

Nerijetko veseli beogradsku publiku, a nedavno se u emisiji "Premijera vikend specijal" prisjetio i svojih početaka, kao i devedesetih godina kada je bio jedan od najpopularnijih pjevača na domaćoj sceni.

"Stalno me tjeraju da snimim ovo ili ono. Aktivan sam, pa vidjećemo šta će biti. Kad smo mi radili devedesetih bile su marke, mnogo su se lakše marke zarađivale nego evri, a mnogo su više vrijedile. Čini mi se da se lakše zarađivalo. Moja cijela ploča kad sam se pojavio je bila hitična. 'Gori more', 'Crna ženo', 'Ko na grani jabuka', specijalno je sada oživio 'Metak' recimo... Mogao si da kupiš fiću ili keca nekad od tih para, moj prvi auto je bio kec, nije bio skup, ali je radio posao", započeo je.

"Bilo je pucnjava, tu sam negdje bio. Ja sam nenormalno brz i vjeruj mi kad je frka biću prvi... Neću stati ispred metka da ga zaustavim. Nisu me čuvali opasni momci, to su mi bili drugovi. To je bilo poštenije nego sad", rekao je pjevač i progovorio o koleginicama i glasinama da je bio miljenik među pjevačicama u mladosti.

Takođe, Željko je spomenuo i kako su ga svi gledali kada izađe na piće sa Cecom Ražnatović sa kojom je otkako su objavili hit pjesmu "Ko na grani jabuka", postao veliki prijatelj.

"Znaš ono kad si mlad i popularan, bilo je toga... Nije ih tada mnogo bilo... Sve su bile mlade, lijepe, zgodne. Izađem s Cecom na piće u centar grada, svi me gledaju, mrze me", kaže Šašić.