Slavna glumica se oprostila od kolege: Prisjetila se početaka i kako joj je Metju pomogao

Sara Polson je u emotivnoj posveti preminulom glumcu iz "Prijatelja" opisala kako joj je pomogao da dođe do važne uloge.

Zvijezda "Američke horor priče", glumica Sara Polson (48) koja je glumila zajedno sa Metjuom Perijem u Studiju 60 na Sanset bulevaru, otkrila je kako joj je preminuli glumac pomogao u karijeri.

Ona je za "The View" opisala, kako je Peri prelazio scenario sa njom ne bi li dobila ulogu Harijet Hejs na finalnoj audiciji. "Bila sam na mjestu u svojoj karijeri gdje mi je očajnički bila potrebna ta uloga, a sve to zahvaljujući njegovom prijateljstvu sa Amandom Pit, koja je bila moja najbolja prijateljica u to vrijeme, a takođe je igrala u emisiji."

"Zamolio me je da se nađemo na parkingu prije finalne audicije, i ušla sam u njegov auto, pa smo prešli scenario nekoliko puta, kako bih bila bolja od konkurencije", objašnjava ona, "i dobila sam ulogu! Tako da sam mu apsolutno zahvalna što je uložio dodatno vrijeme na mene, kada to u stvari nije morao."

Ona je svog kolegu koji tada sa njom igrao glavnu ulogu u seriji nazvala "najvelikodušnijom osobom na planeti", a zatim je dodala "bio je takva osoba, da kada biste ga nasmijali, imali biste osjećaj da ste stvarno nešto postigli. Nasmijala sam ga nekoliko puta, i zaista sam se osjećala dobro. Bio je sjajan momak", zaključila je.

Glumica koja je već dugo u vezi sa partnerkom Holand Tejlor (80) poznatoj po ulozi majke lika Čarlija Šina u seriji "Dva i po muškarca", otkrila je i kako je držala sliku buduće partnerke na frižideru deset godina prije nego što je romansa otpočeta. Naime, tokom jedne večere na koju je otišla sa prijateljima, između ostalih našla se i Tejlor, kao i scenarista Bak Henri, koji je napravio fotografiju sa večere, a koju je ona kasnije stavila na svoj frižider.

